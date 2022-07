Cómo fue la relación de Michael Bublé con Emily Blunt y qué canción le dedicó

Esta historia de amor no resistió ni el paso del tiempo, ni la distancia. La relación de Michael Bublé con Emily Blunt se terminó por sus profesiones, él como cantante y ella como actriz. Sin embargo, vivieron muchos rumores de infidelidad, aunque él le dedicó una canción especial.

La vida les exigía viajar continuamente y eso hizo muy complicado que sus agendas coincidieran. La relación de Michael Bublé con Emily Blunt se inició a partir de 2005 y todo parecía ir viento en popa, hasta que, de un día para otro, comenzaron los rumores de infidelidades.

La canción que le dedicó Michael Bublé a Emily Blunt

El propio cantante fue quien salió a aclarar que su relación no se terminaba por ese motivo y puso fin a las especulaciones. Compartieron 3 años de sus vidas y todo era muy bonito cuando se los veía juntos. Incluso, él le dedicó una canción que compuso para ella: 'Everything' en 2007.

Michael Bublé y Emily Blunt estuvieron juntos por tres años.

La letra era dedicada especialmente a ella: “Eres tímida, pero es un poco lindo / Oh, cuando me sonríes sabes exactamente lo que haces / Bebé, no pretendas que no sabes que es verdad / Porque puedes verlo cuando yo te miro / Y en esta vida loca, y a través de estos tiempos locos / Eres tú, eres tú, me haces cantar / Eres cada línea, eres cada palabra, eres todo”.

Tras el lanzamiento de su álbum “Llámame irresponsable” Bublé habló sobre esta canción que le dedicó: “Escribí la canción sobre la gran felicidad del amor verdadero, pero, al mismo tiempo, estaba haciendo una declaración sobre el mundo. Estamos viviendo tiempos realmente locos, y quería decir que no”. No importa lo que esté pasando, esta persona en mi vida es lo que realmente hace que valga la pena”.

Sin embargo, esta historia de amor no resistió a nada. Por un lado, Michael Bublé asumió: "Soy irresponsable a veces con el romance, digamos que podría olvidarme del día de San Valentín pero creo más en los pequeños detalles del día a día... Me gusta hacer reír a mi novia. Las risas duran más que los bombones o las rosas". Mientras, por su parte, Emily Blunt prefirió callar y no hablar de su ruptura porque según ella “fue muy complicada”.

Cómo era su relación y qué pasó

Se veían como una de las parejas más bonitas dentro del mundo artístico. Durante un buen tiempo, Emily Blunt y Michael Bublé se mostraban muy enamorados. Fueron 3 años comprometidos después de que se cruzaron aquel día entre bastidores, en uno de los conciertos del cantante, en 2005. Aparecían juntos en varios eventos y espectáculos de alfombra roja antes de que ella lo dejara en 2008.

La realidad es que su relación no siempre parecía una historia de amor porque no cesaban los rumores de infidelidad. Circulaban constantemente tanto antes como después de su separación, incluso, los fanáticos quedaron con varias preguntas sin respuesta. Si bien, por su parte, Blunt siempre evitó las preguntas sobre la ruptura, Michael Buble sí brindó un poco más de información sobre el final de su relación y explicó que terminó porque los dos simplemente no encajaban bien: “Emily es una persona hermosa y amorosa, y estoy agradecido por el tiempo que pasé con ella, por la relación”.

Durante una entrevista, Stern le dijo a Blunt en ese momento: “Eran perfectos juntos” incluso te ha dedicado una canción, a lo que ella respondió entre risas: “No sé si fue perfecto con él, pero la pasamos bien”.