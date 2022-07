Toma asiento antes de ver cómo luce hoy la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, igualita a su madre

Chris Martin, cantante, músico y compositor, tiene una hermosa hija con Gwyneth Paltrow, llamada Apple Martin y hoy te mostramos su belleza. El productor discográfico, activista social y filántropo británico, es reconocido por ser fundador y vocalista principal de la banda británica “Coldplay”. Es conocido además por su activismo en campañas a favor del comercio justo y por estar en contra del hambre en el mundo. El artista alcanzó la fama mundial con el lanzamiento del sencillo "Yellow" en el año 2000, una canción que también le valió a la banda su primera nominación al Premio Grammy por “Mejor Canción de Rock”. También obtuvieron aclamación de la crítica y varios elogios por sus álbumes subsiguientes, incluyendo “A Rush of Blood to the Head” y “Viva la Vida”, ganando un premio Brit por el primero y el premio Grammy por ambos.

Gwyneth Paltrow es una actriz y cantante estadounidense, ganadora de un Óscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, todos ellos por su interpretación de Viola de Lesseps en la película “Shakespeare in Love” de 1998. La actriz que posee una estrella en el “Paseo de la Fama de Hollywood” en 2010, es actualmente conocida mundialmente por haber interpretado a Virginia ‘Pepper’ Potts en las películas del “Universo cinematográfico de Marvel”.

Chris Martin estuvo casado con Gwyneth Paltrow desde 2003 con quien tuvo dos hijos, una hija llamada Apple Blythe Alison Martin que nació en 2004 en Londres y un hijo llamado Moses Bruce Anthony Martin, nacido en 2006. La pareja se separó en el 2014, manteniendo hasta la actualidad una sana relación de amistad.

La hija mayor de Gwyneth Paltrow, Apple, actualmente tiene 18 años y es tan bella como su madre. La hija de Chris Martin se ha mantenido alejada del mundo del entretenimiento y de las cámaras por lo que muy recientemente ha accedido a las redes sociales. Apple Martin tuvo su cuenta de Instagram a sus 16 años y desde entonces acostumbra a publicar imágenes. No obstante, la niña mantiene sus redes sociales privadas aunque en alguna ocasión se han viralizado los videos que graba para TikTok.

Imagen: Instagram Gwyneth Paltrow

En las pocas imágenes que se tiene de la hija de Chris Martin se denota su impactante belleza y el gran parecido que con su madre, por lo que a muchos fanáticos les recuerda al comienzo de la carrera de Paltrow. Recientemente Apple protagonizó un video del lanzamiento de la cuenta de TikTok de “Goop”, la empresa de Gwyneth Paltrow de productos de cuidado para la piel, y se burló de los productos sexuales de su madre. "Primero, mi mamá bebe su Goop Glow Superpowder y no come más que dátiles y mantequilla de almendras. Supongo que Goop Glow es parte de su limpieza, en la que ha estado desde el día que nací, aparentemente… Luego se pone a trabajar, haciendo más óvulos vaginales. Y velas, también velas vaginales, y perfumes vaginales. Todo lo relacionado con la vagina", afirmó Apple Martin.