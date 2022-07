Las declaraciones de una ex pareja de Luis Miguel sobre cómo es el cantante en la intimidad

Luis Miguel, cantante y productor musical, sin dudas es un artista que destaca por su encanto natural con el que conquista a todas sus fans. Es así que una de sus ex novias recientemente ha revelado algunos de sus trucos. El cantante es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la "Explosión latina" en la década de 1990.

A pesar de cantar solo en español, el productor continuó siendo el artista latino más vendido durante dicha década, y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general. Luis Miguel ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. En octubre de 2011 es proclamado como el mejor artista latino de los últimos 25 años según la Revista “Billboard”. Además de ello, el artista tiene un talento natural para conquistar a hermosas mujeres como Aracely Arámbula, por lo que una de sus ex novias ha revelado algunos de sus secretos de seducción.

Si bien actualmente Luis Miguel se encuentra en una relación amorosa con Mercedes Villador, el cantante data de una larga lista de ex novias. Es así que recientemente una mujer que afirma haber mantenido una larga relación con el productor, ha destapado algunos detalles.

La mujer habría mantenido una relación con Luis Miguel de aproximadamente siete años y su nombre es Alexandra Zurek, diseñadora de trajes de baño. Alexandra, reveló al programa “Despierta América” que el ex de Aracely Arámbula sale con Mercedes, pero que su relación no sería seria. “Ya llevamos siete años en una muy bonita amistad y no me dan celos porque también hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales, y en realidad son mujeres que son sólo amigas de él. En realidad, no te puedo decir que él me haya dicho es mi novia, voy a salir con ella, tengo una relación con ella, no”, declaró Zurek.

Imagen: Caras

Además de ello, Alexandra aseguró que pasó la pandemia con Luis Miguel y que el artista temía contagiarse: “Estaba desesperado, un año y medio encerrado en ese país, no salía de la casa. Estaba paranoico. A él no le ha dado covid, a mí tampoco, él siempre estuvo en contra de la vacuna, hasta hace poco que se vacunó. Ya tiene las tres dosis, yo también [me vacune]”, expresó. Zurek afirmó que del único tema que no habla con Luis es sobre Aracely Arámbula, aunque con sus hijos la situación es diferente. Finalmente Alexandra reveló que el productor es: “Un buen amante”.