La necesaria aclaración de Brad Pitt sobre su futuro: ¿Actor en retirada o madurez interpretativa?

Brad Pitt, actor, modelo y productor de cine de origen estadounidense, es un artista aclamado en todo el mundo por lo que los rumores de su retiro han alterado a todos sus fans. Por su trabajo interpretativo, el actor ha sido nominado cuatro veces a los Premios Óscar -ganándolo como mejor actor de reparto por "Once Upon a Time In Hollywood"- y dos veces a los Premios Globo de Oro. Su significativa presencia mediática se debe también a su consideración como uno de los hombres más atractivos del mundo; y su vida privada a resultado de interés para la prensa casi desde el inicio de su carrera y sobre todo durante su relación con Jennifer Aniston y posteriormente Angelina Jolie.

Tras una relación con la actriz Gwyneth Paltrow, Pitt estuvo casado con Jennifer Aniston durante cinco años. Sin embargo, después comenzó a convivir con Angelina Jolie, siendo esta una relación que obtuvo una amplia popularidad. Tienen seis hijos, tres adoptados: Maddox, Zahara, Pax y tres biológicos: Shiloh, Knox y Vivienne. El 19 de septiembre de 2016, según el portal TMZ, Angelina Jolie presentó una solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Brad Pitt obtuvo reconocimiento de la prensa con la interpretación del cowboy en la película “Thelma & Louise”. En 1995, recibió ovación de la crítica por sus interpretaciones en el filme de suspense “Se7en” y en el de ciencia ficción “Doce monos”, siendo esta última la que lo hizo ganar un Globo de Oro en la categoría de “Mejor actor de reparto” y una nominación al Premio Óscar. Cuatro años después, protagonizó el éxito de culto “Fight Club” y poco después actuó en el exitoso filme “Ocean's Eleven”

Los máximos éxitos a nivel comercial del Brad Pitt han sido “Troya” y "Sr. y Sra. Smith" producción en la que conoció a Angelina Jolie. El actor recibió su segunda nominación al premio de la Academia por su papel de Benjamin Button en la película “El curioso caso de Benjamin Button” y su tercera nominación cuatro años más tarde, en la misma categoría, por “Moneyball”. Además, en 2020, obtuvo el premio al mejor actor de reparto por “Once Upon a Time in Hollywood".

Imagen: Instagram Brad Pitt fans

Sin dudas la carrera de Brad Pitt ha estado colmada de éxitos por lo que su posible retiro de la industria desconcierta a sus fans. No obstante, durante una rueda de prensa en París, el ex de Angelina Jolie habló sobre las declaraciones que dio hace varios meses a la revista “GQ”, donde confesaba estar viviendo “El último semestre” de su carrera. Sobre ello, Pitt afirmó: “Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso… Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada… ¿Cómo quiero pasar ese tiempo? Pero en ningún caso es una retirada“.