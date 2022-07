Fue una niña actriz prodigio, ex Chiquititas y Rebelde Way, brillo junto a Cris Morena pero hoy su realidad es muy distinta

Chiquititas sin dudas fue una exitosa serie argentina que marcó a las familias de la época. La serie era emitida por Telefe y producida por Cris Morena, desde 1995 hasta 2001. De allí surgieron numerosas estrellas de la televisión argentina como Agustina Cherri aunque algunas otras quedaron en el olvido.

La serie contó con las actuaciones de Hilda Bernard, Natalia Lobo, Jorge Rivera López, Susana Ortiz, Susana Lanteri, Mónica Villa, Millie Stegman, Lucas Ferraro, Patricia Sosa, Maria Roji en los roles antagónicos. Además tuvo las actuaciones infantiles de María Jimena Piccolo, Agustín Sierra, Marcela Kloosterboer, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Manuela Pal, Micaela Vázquez, Diego Mesaglio, Santiago Stieben, Ezequiel Castaño, Celeste Cid, Fernanda Neil entre muchos otros.

María Fernanda Neil, más conocida como Fernanda Neil, fue una de esas estrellas de "Chiquititas" que se alejó de a escena y de las cámaras. La actriz tuvo su debut en "Verano del 98", una serie juvenil argentina creada por Cris Morena, pensada como una novela para cubrir la programación de televisión del verano argentino, pero se convirtió en todo un suceso que alcanzó una duración de tres años consecutivos.

No obste el paso importante que significó "Verano del 98" en la carrera de Fernanda Neil, fue su actuación en "Chiquititas", donde interpretó a "Martina" lo que la convirtió en una verdadera estrella juvenil. Si bien la actriz se alejó de la farándula, aún se muestra activa en las redes sociales por lo que comparte su día a día en su cuenta en Instagram donde acumula más de 37 mil seguidores. La ex actriz realiza vivos y charlas sobre diversas temáticas como la naturaleza, el autismo, el reciclaje y demás.

Actualmente Fernanda Neil es socia de "By Jadda", un local de corsetería de autor. Sobre su vida actual, la ex “Chiquititas” afirmó "Me levanto 5.45 lo llevo al colegio, entreno, vengo al local y después voy a buscar a mi hijo al colegio y le dedico la tarde a él".