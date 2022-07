El testimonio de José Luis Rodríguez "El Puma" sobre su estado de salud

José Luis Rodríguez, también conocido como "El Puma", es una estrella internacional por lo que su estado de salud preocupa a sus millones de fans en el mundo. El cantante, actor, empresario y productor musical venezolano logró su primera oportunidad de actuar como solista en el “1º Festival de la Canción Moderna Venezolana” en 1965. Es durante esta época, que incursiona en la actuación, interviniendo en la comedia musical de la televisora RCTV "Cantando llega el amor".

En 1965 el artista conoce a Lila Morillo, cantante, y se casaron al año siguiente. Juntos tuvieron dos hijas: Liliana y Lilibeth Morillo, no obstante la pareja se separó. A finales de 1966, "El Puma" firma su primer contrato discográfico con la empresa "Productora de discos Velvet" y graba en diciembre su primer LP titulado "José Luis...favorito!". Se hace acreedor ese año del premio "Guaicaipuro de Oro" como “Cantante del Año”. En 1967 debuta como actor de telenovelas con "Donde no llega el sol".

Las telenovelas en las cuales participó José Luis Rodríguez comienzan a darle una nueva figuración artística debido a que se difundían con facilidad en el mercado internacional. Sin embargo, la carrera de Rodríguez comienza a ser marcada más por el seguimiento de los medios de farándula que por su talento natural.

José Luis Rodríguez actualmente se encuentra en Argentina ya que será jurado en el nuevo reality show de Marcelo Tinelli en Argentina, llamado “Canta Conmigo”. Este será un concurso de talentos producido por donde compartirá su rol con otros grandes artistas como Cristian Castro. Al llegar al país, el artista fue abordado por los periodistas de “LAM” quienes le preguntaron por su estado de salud.

Imagen: Instagram José Luis Rodríguez

Sobre su estado de salud, José Luis Rodríguez afirmó: “Bien, estoy bien, voy para cinco años en diciembre con el trasplante. Me siento bien, ya mi cuerpo está equilibrado…En tres ocasiones sentí que me iba del cuerpo pero Dios ha sido generoso, me dio otra oportunidad, me dio más vida y me hice las cinco preguntas que uno se hace cuando tiene un problema de vida o muerte: ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? y ¿para qué? El “Para qué” me dio más tiempo, estoy resolviendo ciertas cosas y estoy tratando de vivir cada día a pleno". No obstante cuando se lo interrogó por sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo, "El Puma" se mostró molesto y respondió "Eso es viejo. Pasa la página porque yo ya la pasé hace rato…Las cosas familiares son privadas, en algún momento todo se aplanará con ellas y nos veremos".