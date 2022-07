¿Qué es de la vida de los integrantes de la banda Evanescence?

La banda de rock Evanescence, de cinco integrantes, saltó a la fama gracias a exitosos sencillos como "Bring Me to Life" y "My Immortal" de su álbum debut. Los 2000 fue una década que los llenó de éxitos y los transformó en grandes estrellas de la música.

Sin embargo, ha pasado un tiempo desde que Evanescence sacudió la escena con sus canciones. Desde entonces, la banda ha pasado por varios cambios de formación, disputas con sellos discográficos y docenas de controversias. Entonces, ¿qué pasó con el grupo y que han estado haciendo en los últimos años?

Amy Lee ha sido la única integrante permanente dentro de Evanescence.

Evanescence estuvo al borde del colapso en 2013. Wind-up Records, el sello con el que firmaron una década antes, emitió un comunicado de prensa de que habían vendido parte de las grabaciones maestras de sus artistas a Concord Bicycle Music.

TMZ informó en 2014 que la cantante principal, Amy Lee, anunció la guerra con su sello de mucho tiempo por cuestiones de dinero, ya que retuvieron la suma de 1.5 millones de dólares en regalías impagas. Poco después, el sello dejó libre a la banda y se convirtieron en artistas independientes. Evanescence, luego, entró en una pausa autoimpuesta de cinco años antes de regresar nuevamente en el 2019.

Pero, ¿qué fue de la vida de cada uno de los integrantes durante ese tiempo? ¡Vamos a descubrirlo!

Evanescence fue fundado por la cantante, pianista y compositora Amy Lee y el guitarrista Ben Moody. Tiempo después se sumó el tercer integrante, el teclista David Hodges y más tarde se unieron John LeCompt, Will Boyd y Rocky Gray.

Aún así, la formación nunca fue del todo fija, pues por problemas internos siempre había cambios dentro de los integrantes. La única que ha permanecido durante todos estos años en la banda es Amy Lee.

Así están hoy los integrantes de Evanescence

Amy Lee

Durante la pausa de Evanescence, Amy Lee se dedicó a escribir canciones y a lanzarse como solista. Escribió y lanzó su álbum debut en solitario bajo el nombre Aftermath, el cual se convirtió en banda sonora para la película War Story.

En un movimiento impensado en su carrera, Amy Lee lanzó un disco de música infantil bajo el nombre "Dream Too Much". La artista contó que esa decisión la tomó gracias a su pequeño hijo, quien la inspiró.

Ben Moody

Tras abandonar Evanescence, Ben Moody empezó a realizar grandes colaboraciones con cantantes destacados en el mundo de la música, como: Avril Lavigne, Jason C. Miller, Jason "Gong" Jones, David Hodges, Anastacia, Céline Dion y Kelly Clarkson, solo por mencionar algunos.

El 2008 se animó a lanzar sus primeras canciones como solista, y un año después sacó su primer álbum bajo el nombre “All For This”. Gracias a la recepción que tuvo entre sus seguidores decidió sacar otro disco un tiempo después, el cual tituló “You Can't Regret What You Don't remember”.

A lo largo de los años ha hecho pequeñas apariciones en el cine. Actualmente está enfocado en Makeshift Films, su compañía de producción de televisión y cine.

David Hodges

Después de Evanescence, David Hodges volvió a su ciudad Little Rock, en donde comenzó una banda en 2003 llamada Trading Yesterday. En el 2004 lanzaron su primer disco titulado “The Beauty and the Tragedy”. La banda rápidamente consiguió ser contratada por Epic Records, alianza que duró un par de años.

En agosto de 2007, después de separarse de Epic, Hodges y McMorran comenzaron una nueva banda llamada The Age of Information. Ha logrado establecerse en el mundo de la industria.

Mientras trabajaba en su propia música, Hodges también escribía y producía canciones para varios artistas, como Kelly Clarkson,Celine Dion y Backstreet Boys. Ha tenido una carrera muy exitosa como compositor y productor de reconocidas estrellas

¿Qué otro integrante de Evanescence recuerdas?