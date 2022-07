La razón por la que Antonio Banderas rechazó a Madonna

Madonna no ha tenido pudor en mantener en secreto su enamoramiento de larga data con Antonio Banderas, pero el actor español no tenía idea de que suspiraba por él hasta que lo llamó y se lo dijo ella misma.

Durante una entrevista con Antonio Banderas en "The Jess Cagle Show" de SiriusXM, el conductor mencionó la película de docuficción de Madonna de 1991, "Madonna: Truth or Dare", durante la cual la estrella del pop se obsesiona en secreto del español. “¿Ese hombre es hermoso o qué?" y "Dios mío. Debe haber algo mal con él. Nadie es tan perfecto", son tan solo algunas de las frases que la estrella dice al ver al español.

En las imágenes filmadas hace 30 años, las cámaras seguían a Madonna cuando conoció a Antonio Banderas en una fiesta, donde ella tenía planeado que el actor cayera perdidamente enamorado de ella. Pero no salió como lo esperaba, se presentaron y se enteró que estaba casado, algo que hizo que ella renunciara a su misión.

Aunque el círculo íntimo de Madonna sabía que estaba enamorada, el actor no tenía idea de que ella realmente estaba coqueteando con él, ni sabía que él aparecería en la película, hasta que ella lo llamó.

"Ella me llamó una mañana", recordó Antonio Banderas. "Pensé que alguien estaba bromeando conmigo. Cogí mi teléfono en mi habitación de hotel y era Madonna. No podía creerlo".

¿El motivo de la llamada? Quería avisar al actor sobre la película ya terminada. "Ella dijo: 'Escucha, quiero mostrarte este documental en el que estás'", continuó. "Y dije: '¿Qué? ¿Qué documental? ¿De qué estás hablando?'".

Madonna se ofreció a eliminar las escenas si le molestaba, pero él le dijo que no le importaba.

El enamoramiento de Madonna por Antonio Banderas continuó

Sin embargo, la atracción unilateral seguía siendo fuerte, incluso después de que Banderas se separó de su primera esposa y luego se casó con Melanie Griffith. Los dos se casaron en 1996, el mismo año en que fue elegido para coprotagonizar "Evita" junto a Madonna.

Varios años más tarde, Griffith alegaría que Madonna le había prohibido la entrada al set de la película porque todavía estaba sosteniendo una vela por Banderas, a pesar de que estaba casado y con una esposa embarazada.

“Madonna lo perseguía públicamente”, le dijo Griffith a Larry King en 2002. “Estaba embarazada cuando él estaba haciendo 'Evita'. ... Así que la prensa hizo un gran alboroto sobre cómo Melanie está cuidando a Antonio y ella no lo dejará solo con Madonna. Me dolió porque me prohibieron el set ". Madonna ha estado enamorada de Antonio Banderas desde hace años.

Esa versión de los hechos es consistente con la de Madonna, quien le dijo a Howard Stern en 2015 que nunca se había acostado con Banderas: "Ojalá. Estaba muy enamorada de él, pero él estaba con Melanie Griffith. Ella nunca se apartó de su lado".

Quizás Antonio Banderas sea una de las pocas personas en el mundo que se ha animado a rechazar a la reina del pop. Aunque todavía tienen chances, pues Madonna no ha cerrado esa puerta.

