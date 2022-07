La extraña profesión que quería Marco Antonio Solís, antes de ser cantante

El cantautor mexicano de gran reconocimiento Marco Antonio Solís, ha tenido una vida plagada de éxitos gracias a su carrera musical, no obstante, el artista originalmente tenía otros planes. Junto a su primo Joel Solís, fue fundador de la agrupación musical “Los Bukis”, del cual es vocalista, músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones; al inicio tocaba los teclados y posteriormente los timbales y la guitarra.

Como productor y compositor, reconocidos artistas de habla hispana han grabado las canciones de Marco Antonio Solís, algunos de estos nombres son: Lucero, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, Maná, José Madero, Ricardo Montaner, Enanitos Verdes, Roberto Carlos, Jenni Rivera y Tito Nieves entre otros. Desde 1993 el cantante se encuentra casado con Cristy Solís y tiene 4 hijos.

A lo largo de su carrera, "Los Bukis", fueron nominados varias veces a los Premios Grammy por su éxito alcanzado en los Estados Unidos, además recibieron varios "Premios Lo Nuestro" que otorga la revista Billboard y la promoción hizo que se colocaran algunas de sus interpretaciones en primer lugar en distintos países de Sudamérica que los hicieron acreedores de varios Discos de Oro. Sus grandes éxitos llevaron a Los Bukis a incursionar en el cine en 1990, con la película “¿Cómo fui a enamorarme de ti?”, basada en la canción homónima escrita por Marco Antonio Solís.

Tras la disolución del grupo “Los Bukis” en mayo de 1996, Marco Antonio Solís se inició como solista con el lanzamiento de su primer álbum, “En pleno vuelo”, que salió a la venta el 24 de julio de 1996 y que, en menos de una semana, vendió medio millón de unidades, logrando ocupar los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos de Billboard en los Estados Unidos. A este álbum del esposo de Cristy Solís, le siguió su segundo álbum homónimo, cuyo tema “La venia bendita”, ocupó durante más de 25 semanas el primer lugar de popularidad en los Estados Unidos.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

Es innegable que Marco Antonio Solís ha tenido un gran éxito en la música aunque sorprendió a todos sus fans tras confesar que esta no era su primera opción laboral. Increíblemente, el esposo de Cristy Solís quería ser payaso ya que tenía gran habilidad para animar fiestas. Por otro lado, el artista también consideró el dedicarse al sacerdocio debido a que en su juventud sintió el llamado de Dios y quiso ser cura. "Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó. Siempre me gustó cantar, a mis amiguitos y a los maestros les empezó a llamar la atención cómo lo hacía. La composición empieza a los 12 o 13 años y fue algo que se me dio natural", reveló el cantante.