La nueva amiga de Angelina Jolie, Salma Hayek, es la encargada de conseguirle pareja

Salma Hayek está dispuesta a hacer de casamentera y tiene la vista puesta en encontrar un hombre para Angelina Jolie. La directora de la película “Sin sangre” interpretada por la actriz mexicana, ha estado envuelta en una serie de acaloradas batallas legales con su ex marido Brad Pitt durante los últimos seis años y no ha tenido una relación romántica seria desde 2016.

Según fuentes allegadas, ahora Angelina Jolie está lista para empezar a buscar a su alma gemela y Salma Hayek está dispuesta a ser quien la ayude a encontrarla. Hace un tiempo se pudo ver una imagen de Jolie cruzando una calle cerca de Brooklyn, con una botella de vino en la mano visitando a su ex marido Jonny Lee Miller.

Aunque se dijo que pasaron un rato agradable recordando los viejos tiempos, esta cita no reavivó su amor de juventud. La fuente comentó: “Ella no estaba interesada en volver atrás en el tiempo después de todo”. También se rumoreó que Angelina Jolie estaba saliendo con el artista ganador del Grammy The Weeknd a principios de este año, pero la fuente señaló que Jolie "lo encontró algo infantil al final."

Ahora, Jolie podría estar pidiendo consejos a su amiga Salma Hayek para que la ayude a encontrar un hombre que le resulte interesante. Las dos estrellas de "The Eternals" entablaron rápidamente una amistad durante el rodaje de la exitosa película de Marvel, llegando a ser tan cercanas que Angelina Jolie estaba deseando volver a trabajar con la actriz mexicana. Ambas están rodando actualmente “Sin sangre” en Italia, que está siendo escrita, dirigida y producida por Jolie, y en la que el papel protagónico lo interpreta Hayek, lo que les permite pasar mucho tiempo juntas.

Imagen: Twitter

Angelina Jolie se sorprende sobre cómo Salma Hayek encontró a su alma gemela en el mundo y le encantaría ese tipo de hombre para ella. Hayek se casó con su multimillonario marido, François-Henri Pinault, en 2009, tres años después de conocerlo en un evento en el Palazzo Grassi de Venecia. La fuente confesó que Angelina Jolie está buscando una pareja que pueda estar a su altura intelectualmente hablando, y Salma Hayek está ansiosa por empezar a buscar a alguien con quien pueda salir su amiga en una noche romántica. "Ya está buscando a Angie para que tenga algunas citas", añadió la fuente.