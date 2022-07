El comediante Kavin Hart confiesa cómo se encuentra Will Smith hoy

Seguramente todos recordarán el momento en la entrega de los Oscar 2022 cuando el anfitrión Chris Rock hizo una broma de mal gusto acerca de la alopecia de Jada Pinkett Smith esposa de Will Smith y este subió al escenario a abofetearlo en represalia por los dichos del comediante.

Este momento quedó en la entrega de los premios Oscar como uno de los más escandalosos de la historia de los premios. Después de este episodio Kevin Hart, amigo de ambos personajes ha dado una entrevista a un conocido medio y ha aclarado un poco la situación.

Poco o nada se sabe del actor, desaparecido desde entonces. Will Smith ha mantenido durante estos meses un perfil bajo, lejos del foco mediático. Hasta a los paparazzi les ha costado fotografiarlo. Sin embargo, sí hemos seguido viendo a su mujer, la otra protagonista de esta historia.

Como consecuencia de este acto impulsivo y violento Will Smith está vetado de poder asistir a cualquier evento de la Academia en los próximos diez años. Por ello ha tomado la decisión de tratarse por problemas de Ira. Es por ello que Kevin Hart ha expresado: “Will se disculpa, ya sabes, está ahora en un lugar mejor, por supuesto, que el que buscaba. La gente es humana y como humanos a veces cometemos errores. Entonces no se trata de hablar del pasado, se trata de reconocer el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”.

La propia esposa del actor Will Smith, Jada Pinkett Smith, también ha declarado al respecto diciendo: “Lo único que espero es que los dos encuentren una forma de conciliar respecto a eso y que puedan seguir adelante. Somos humanos y cometemos errores. Esto no va de hablar del pasado, va sobre comprender el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”.

Por otra parte Kevin Hart ha confesado: “Solo puedo tener la esperanza de que los dos encuentren la manera de encontrar algo de consuelo en eso y lo superen. Simplemente me gusta la buena energía. Me encanta ver a la gente ser la mejor”. Además ha aclarado que es amigo de Will Smith y de Chris Rock y que es muy difícil tomar partido por uno de los dos porque quiere mucho a ambos.