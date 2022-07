Muy fácil: aprende a preparar brochettes de carne y verdura

Preparar recetas que incluyan proteínas es muy necesario para poder llevar adelante una dieta balanceada y con una nutrición lo más completa posible. Por suerte, no hace falta contar con demasiado tiempo para preparar la receta que te enseñaremos hoy. Las brochettes son una selección de ingredientes que pueden ser frutas, verduras, carnes, o incluso estar combinadas, atravesadas por un palito de madera.

Las brochettes pueden cocinarse de diferentes maneras, aunque la más tradicional es a la parrilla. Si no quieres prepararlas de esa manera puedes utilizar una sartén o un horno y procurar ir cambiando de lado cada cierto tiempo tus brochettes para que no se quemen. No pierdas más tiempo y disfruta esta receta.

Brochettes

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

300 GRS DE LOMO

1 MORRÓN ROJO

1 MORRÓN VERDE

1 CEBOLLA

2 DIENTES DE AJO

SAL Y PIMIENTA

ACEITE DE OLIVA

AJÍ MOLIDO

PAN

Procedimiento:

Cortar el lomo en cubos. Colocarlos en un bowl con el ajo picado, sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Llevar a heladera por 1 hora.

Cortar los morrones y la cebolla en cuadrados de tamaño similar al lomo.

Con palitos de brochette intercalar carne y verduras.

Encender horno a 180 grados. Colocar las brochettes a cocinar. Rotar cada lado a medida que se vayan cocinando.

Servir las brochetas con una panerita con las tostadas saborizadas.