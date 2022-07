La contundente declaración de Alex Rodríguez sobre el final de su relación con Jennifer Lopez

Además de su carrera musical Jennifer Lopez es parte de la pantalla grande de Hollywood donde comparte cámaras al lado de grandes actores y actrices demostrando que el canto no es su único talento pues la actuación la lleva en la sangre. Como si esto fuera poco Jennifer Lopez no solo se destaca en la música y en la televisión sino también en el mundo de la moda, siendo considerada un verdadero ícono, existen muchas cosas más que hace la cantante que la convierten en una gran empresaria.

Recientemente Alex Rodríguez ha realizado declaraciones en el podcast de Martha Stewart, donde habló maravillas de la actual compañera de Ben Affleck. En este sitio aclaró que no se arrepiente nada de lo vivido con Jennifer Lopez y que es realmente una mujer increíble y muy trabajadora.

Aunque ahora la diva de Bronx está felizmente en pareja con Ben Affleck y no hay paso que que den sin que la prensa y los paparazzi estén pendientes de ellos, Alex Rodríguez expresó respecto de Jennifer Lopez: “No me arrepiento. La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y doy gracias al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas. He pasado cinco años en una relación increíble y también con mis hijas, aprendimos mucho. Todo pasa por algo”. A continuación dejó una tajante conclusión para finalizar con los rumores de infidelidad por parte de él: “Gracias a Dios, no tengo arrepentimientos"; así dejó en claro que nunca existió tal infidelidad.

Luego continuó diciendo Alex Rodríguez: "Mira, lo pasamos muy bien. Más importante aún, fue que siempre pusimos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacíamos. Esto es lo que les diré sobre Jennifer Lopez y se los dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día”.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

Por suerte para todos, tanto Jennifer Lopez como Alex Rodríguez han encontrado el amor y la paz junto a nuevas parejas. Ella junto a Ben Affleck con quien están compartiendo la vida juntos y viviendo como familia ensamblada. Alex Rodríguez se lo ha visto también ha sido captado en varias oportunidades por los paparazzi junto a la experta en fitness Kathryne Padgett.