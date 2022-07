El peor momento en la carrera de Phil Collins

Phil Collins es, sin ninguna duda, uno de los artistas más icónicos de su generación. Sus canciones, voz y melodías han quedado grabadas por siempre en el mundo de la música. Pero detrás de tanto éxito no todo es color de rosas.

El cantante tuvo a lo largo de su vida muchos episodios traumáticos que lo marcaron y que no pudo superar del todo. Con el tiempo las cosas no mejoraron y esto lo llevó a sumergirse en un estado de depresión muy profunda marcada por las adicciones, pensamientos suicidas y el deterioro de su salud.

Después de una década de problemas de salud, críticas y angustia, la situación empeoró tanto para Phil Collins que durante alguno de sus momentos de mayor depresión llegó a pensar en el suicidio.

Como relata en sus memorias, en 2010 habían sucedido tantas cosas deprimentes que sintió que su vida se había quedado vacía. El músico ya no podía tocar la batería, la transición de su carrera a Broadway no estaba funcionando y su tercer matrimonio había terminado en divorcio.

Su estado depresivo quedó en evidencia durante una entrevista que le dio a la revista Rolling Stone en el 2010: "A veces pienso que voy a sacar a este personaje de Phil Collins de la historia. Phil Collins simplemente desaparecerá o será asesinado en la habitación de un hotel, y la gente dirá: ' ¿Qué le pasó a Phil? Y la respuesta será: 'Lo asesinaron, pero, sí, de todos modos, sigamos'".

Phil Collins brillando arriba del escenario.

Luego, Phil Collins profundizó más para describir cuán oscuros se habían vuelto sus pensamientos y dijo: "No me volaría la cabeza. Me daría una sobredosis o haría algo que no doliera. Pero no le haría eso a los niños. Un comediante que se suicidó en los años sesenta dejó una nota que decía: ‘Demasiadas cosas salieron mal con demasiada frecuencia’. A menudo pienso en eso".

