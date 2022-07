Tortafritas argentinas: aprende cómo prepararlas

Cada país tiene su bocadillo tradicional que no sólo se come en el día a día si no que se prepara para festividades patrias o días conmemorativos. En Argentina, una de nuestras recetas más aclamadas es la de las deliciosas torta fritas que pueden comerse dulces o saladas pero siempre calientes y acompañadas de un mate.

Estos deliciosos bocadillos fritos se deben comer tibios, pues así salen mejor, y suelen estar espolvoreados de azúcar. Existen diferentes versiones a lo largo de sudamérica, por ejemplo en chile se las come hechas de zapallo, saladas y acompañando una salsa pebre. Pero hoy te enseñaremos la receta original.

Tortafritas

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

3 tazas de harina leudante

½ taza de agua tibia

Una pizca de sal

2 cucharadas de grasa y mantequilla

Azúcar para cubrir

Aceite para freír

Tortafritas

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Mezcla todos los ingredientes hasta que obtengas una masa lisa.

Luego extiéndela y corta círculos de masa.

Calienta el aceite y fríelas hasta que estén doradas. Sácalas, escúrrelas y espolvoréalas con azúcar.