¿Qué es de la vida de la cantante Dido?

Fue precisamente en 1999 que el disco debut “No Ángel” de la cantante británica Dido, vendía alrededor de 21 millones de copias alrededor de todo el mundo. Su éxito desprendió de ese material con temas como “Here With Me” y “Thank You”. Sin embargo, poco se ha sabido qué fue de su vida.

Tras semejante fama inusual, la joven artista Dido, en ese momento, se convirtió en un éxito musical. Incluso, apareció en varias portadas de prestigiosas revistas, como Vogue, y en diferentes charts musicales.

Cuatro años después, lanzó el disco “Life for Rent”. Una vez más, rompía los récords ocupando los primeros puestos en más de 26 países. De este, uno de los más importantes fue “White Flag”, hasta que lanzó el álbum Safe Trip Home en 2008, con el que logró el puesto dos en el Reino Unido.

Luego de todo ese éxito, fueron de apoco desapareciendo rastros de la cantante. Por eso, aquí te contamos lo que ha sido de su vida después de 20 años de que se volviera una estrella internacional.

Dido: qué fue de su vida

Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong es su nombre real, más conocida como Dido, ha sido una cantante exitosa cuando conoció la fama internacional.

Mientras que, en 2003 trabajaba en su siguiente álbum “Life for rent”, sorprendió a su público tras decidir tomarse un descanso en su carrera. Reapareció en 2008 lanzando su tercer disco “Safe trip home”, aunque no tuvo el mismo éxito comercial que sus dos primeros trabajos.

Como consecuencia, no logró colocar ningún sencillo en las listas de los más escuchados de esa época, aunque llegó a vender 3 millones de copias y se llevó 9 discos de oro.

Sin embargo, después de ese último trabajo musical, Dido decidió volver a alejarse de los escenarios anunciando a sus seguidores que alargaría su retiro de los estudios de grabación para tener a su primer hijo.

Se supo muy poco de su vida, hasta que volvió en 2016 llamando la atención de todos con su gran regreso a la música y lanzando su cuarto álbum: “Girl who got a way”. Aunque fue una producción muy esperada y añorada por sus fans, no obtuvo ningún reconocimiento en la industria.

La realidad es que, desde que se casó en 2010, priorizó su vida personal de su profesión artística y eso se vio reflejado. Incluso, en su Instagram, se ve que el último post fue en noviembre de 2020, mientras recordaba agradecida su visita a México.

Ella misma reconoció que ha delegado su carrera por, sobre todo: “Siempre estoy escribiendo y la brecha lejos de los escenarios se hizo más larga porque tengo un hijo. Así que paso mucho tiempo con él y, de alguna manera, el tiempo simplemente se me escapa”.

¿Te gustaría volver a verla en los escenarios?