Este es el grado de estudios de Sofía Vergara

Sofía Vergara acaba de cumplir 50 y lo festejó a lo grande, parece que los años no pasan para ella. Cada día más bonita, la actriz y modelo colombo-estadounidense ha llegado a ganarse 4 premios SAG y ha sido nominada a los Emmy, entre otras premiaciones y nominaciones. Veamos cuál es el grado de estudios que alcanzó.

Aunque reconoce que la belleza le ha abierto muchas puertas, en más de una oportunidad, dijo: "La belleza es realmente cuestión de confianza. Si te sientes hermosa, entonces eres hermosa" y eso es lo que a ella le sirvió de empujón para llegar a donde quería.

Sofía Vergara nació un 10 de julio de 1972 en Barranquilla, Colombia. Por ello, hace pocos días celebró su cumpleaños número 50 a lo grande, rodeada de sus seres queridos. Es hija de Margarita Vergara Dávila, una mujer que se ha dedicado a ser ama de casa, y de Julio Enrique Vergara Robayo, un ganadero.

Desde pequeña la llamaban "Toti". Así le decían sus 5 hermanos y hermanas. Se crio bajo la influencia católica, aunque reconoce que no es parte de su vida la religión.

Su vida en la infancia no fue del todo hermosa. Sin embargo, han sabido sortear los malos tragos. Uno de los malos momentos, fue cuando su hermano fue deportado a Colombia desde Estados Unidos a causa de un historial criminal con delitos graves.

Durante una entrevista con la revista Parade, ella misma contó los problemas que su hermano Julio tenía tras la muerte de su otro hermano, Rafael, quien fue asesinado durante un intento de secuestro en Colombia en el año 1998.

Grado de estudios

Sofía Vergara siempre tuvo claro lo que quería hacer de grande. Asistió al colegio Marymount, una escuela privada y bilingüe. No obstante, al no venir de una familia que le facilitara el acceso al medio, primero comenzó sus estudios con la carrera de Odontología. Cuando se dio cuenta que por allí no era, al tercer curso abandonó y se convirtió en modelo aprovechando, como dice ella siempre, "sus recursos naturales".

Luego de haber sido descubierta por un cazatalentos en una playa colombiana, realizó un anuncio comercial para Pepsi que le dio el éxito que necesitaba en Colombia para convertirse en modelo publicitaria y de pasarela.

Su vida comenzó a dar un vuelco importante a su favor. Con posterioridad, se fue construyendo su propia imagen, perfeccionando con cursos para ser actriz y hasta presentadora de televisión. Sofía Vergara festejando sus 50 años rodeada de amor y familia.

Decidió irse a vivir a Miami y firmar un contrato de exclusividad con la cadena Univisión. Allí presentó los programas Fuera de serie y A que no te atreves, como también fue la presentadora del programa La bomba para una estación de Nueva York.

Participó de telenovelas, pero no consiguió trabajos interesantes en Estados Unidos hasta que se oscureció el pelo. Ahí sí volvió a recordar que, sin estudios, pero con actitud, podía lograr lo que quería, aunque su acento latino no era fácil encajar. Sin embargo, lo consiguió y sin dudas, entre varios de sus trabajos, triunfó mundialmente con la serie "Modern Family".

