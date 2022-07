¿Quién es la nueva novia de Alejandro Speitzer?

Alejandro Speitzer se ha consolidado como uno de los actores más solicitados de México, por cargar un rostro hermoso y ser poseedor de un encanto y talento escénico que deja impactado a cada espectador. En los últimos años, el hermano del también actor Carlos Speitzer resaltó por su protagónico en la serie de Netflix, Oscuro Deseo, el cual lo llevó a ser uno de los ídolos masculinos de estos tiempos. Antes del éxito internacional, Speitzer debutó en diferentes proyectos juveniles de Televisa, que siguen en el recuerdo de los más nostálgicos.

El actor de 27 años, también mantiene al público en vilo respecto a su vida amorosa, que por cierto no es para nada aburrida. Speitzer ha tenido importantes parejas en el mundo del espectáculo, como las reconocidas Ester Expósito y Shannon de Lima. Es más, se lo relacionó con la modelo y ex esposa de Marc Anthony en los últimos meses, puesto que aparecieron juntos en los Premios Platino y, luego, subieron fotografías juntos en historias, aunque ninguno confirmó una relación formal.

Shannon de Lima y Alejandro Speitzer posaron juntos en los Premios Platino. Foto: Instagram @Hola

Sin embargo, ese aparente romance fue fugaz pues, Speitzer ya tiene otro amor, o al menos eso parece. Es que el jueves 14 de julio, el artista mexicano compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente generó revuelo y asombro entre los usuarios de dicha red. Se trata de una fotografía en blanco y negro que muestra al joven actor abrazado a una bella chica, mientras están sentados en un yate de lujo. Como si fuera poco, Alejandro colocó un corazón blanco en la descripción de la publicación que se hizo viral.

Alejandro Speitzer compartió una fotografía con su nueva novia. Foto: Instagram @alejandrospeitzer

Hasta el momento no hay nada de información acerca de la identidad de la misteriosa mujer que lo acompaña, ya que no hay etiquetas ni en el feed ni en las historias de Speitzer, como para saber de quién se trata. No obstante, en poco tiempo, la llamativa imagen obtuvo miles de me gustas y de comentarios de los seguidores que cuestionaron al actor por pasar rápidamente de salir con Shannon de Lima a estar con una nueva mujer.

En la publicación se pueden ver una serie de comentarios como los siguientes: “Vaya, no cabe duda que este hombre de verdad tiene algo muy cañón porque solo él se atreve a dejar a Ester Expósito y Shannon de Lima”, “¡Duren!”, “¿Dónde quedó Shannon de Lima? Ni dos meses de que se animaron a decir que eran novios para que ahora salgan con que ‘Siempre no’, me va a dar mucho coraje”.