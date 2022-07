Qué otra profesión quería ejercer Marco Antonio Solís antes de dedicarse a la música

Cuesta creer que, por un segundo, Marco Antonio Solís dudó de ser cantante. Hoy es uno de los artistas mexicanos más populares y queridos del mundo. Su música ha trascendido generaciones y conquistado el corazón de miles y miles de personas.

Inició su carrera cuando, a sus 20 años, formó El Dueto Solís junto a su primo Joel Solís. Estuvieron juntos durante un largo tiempo y el nombre del grupo fue mutando. Si bien en 1972 se bautizaron como Los Bukis, antes fueron Los Soles Tarascos y Los Hermanitos Solís.

En los '90 optó por abrirse y lanzarse como solita. Así sacó En pleno vuelo, disco que vendió, en pocos días, medio millón de unidades. Además, ocupó los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos de Billboard en los Estados Unidos.

Marco Antonio Solís

En su segundo álbum, sus fanáticos encontraron La venia bendita, melodía que se posicionó en primer lugar en los Estados Unidos durante más de 25 semanas. A fines de la década, lanzó Trozos de mi alma e interpretó canciones suyas que le había brindado a otros artistas como Enrique Iglesias, Ricardo Montaner y Olga Tañón.

Sin embargo, antes de su vocación por la música, El Buki tenía otras profesiones en mente. ¿Qué quería ser? Él mismo lo reveló en una reciente entrevista. "Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate, o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción", contó.

Noticias Relacionadas Cuántos años tenía Miguel Varoni cuando interpretó a Pedro el Escamoso

El Buki

Y, Solís, agregó: "Después llegó la música inesperadamente y me trasformó. Siempre me gustó cantar, a mis amiguitos y a los maestros les empezó a llamar la atención cómo lo hacía. La composición empieza a los 12 o 13 años y fue algo que se me dio natural".