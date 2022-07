Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona positiva

Los test de personalidad siguen causando un gran revuelo en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y además, los asombrosos resultados que arrojan sorprenden a más de uno. Por esta razón, aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te atreves a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte al instante. Allí todas las respuestas. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Pulpo: eres una persona que caracteriza por ser muy positiva. Siempre te encuentras pendiente del bienestar de los demás. Harías cualquier cosa por ver felices a los que más amas. Detestas la mentira y te alejas de la gente falsa e hipócrita. No tienes filtro al momento de decir lo que piensas y en ocasiones, esto te trae fuertes dolores de cabeza. Prefieres mil veces una verdad que duela, antes que una mentira piadosa. Te gusta ver triunfar a los demás y no sabes lo que es la envidia.

Los test de personalidad no dejan de cautivar a los usuarios / istockphoto

Cohete: eres alguien auténtico. La libertad es lo más valioso que tienes como persona. Eres inteligente y no sueles alardear sobre tus brillantes capacidades. No le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Tienes facilidad para hacer nuevos amigos y detestas seguir las modas. Rara vez pasas desapercibido y hay muchos que te ven como un gran referente a seguir por el modo que tienes de encarar la vida. No sabes lo que es sentir culpa y sueles perdonar con rapidez.