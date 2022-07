Cambio radical: mira el increíble antes y después de esta casa tras ser limpiada

Las transformaciones de las casas suelen sorprender a cada persona. Muchas casas abandonadas requieren de una limpieza rotunda y de mucho esfuerzo y dedicación para poder verse como nuevas, una vez más. Pero no es necesario que el inmueble esté abandonado para que un hogar necesite de una limpieza profunda. A pesar de que haya gente viviendo en el hogar, si no se tiene la costumbre del aseo diario, la suciedad se puede acumular en cada rincón.

Para ayudar a generar el hábito de la limpieza diaria, existen diferentes tips que son súper sencillos, para empezar a hacer un cambio desde lo más pequeño. Sin embargo, hay ocasiones en las que se necesita ayuda de profesionales, ya sea por falta de tiempo o de energía. Por esto, muchas personas se dedican a dejar impecable cada hogar en donde son contratados. Este es el caso de Lucas O Faxineiro, un profesional de la limpieza que disfruta de realizar cambios radicales en los lugares donde trabaja.

La cocina del hogar antes de someterse a una limpieza profunda. Foto: Captura video de @lucasofaxineiro

Bajo el nombre de usuario de @lucasofaxineiro, el portugués que está viviendo en Estados Unidos comparte videos en la plataforma de Tik Tok donde muestra el antes y el después de sus trabajos de limpieza. Cuenta con cientos de cortos clips en los que se ve una habitación repleta de suciedad, cosas acumuladas, moho, sarro y, en ocasiones, hasta se encuentran insectos y plagas como las cucarachas.

El más reciente, y hasta el momento más viral contenido del profesional de la limpieza, es uno en el que muestra una cocina con un gran rejunte de basura y de las odiadas cucarachas. “Antes y después de esta cocina! Limpieza profunda”, escribió Lucas en la descripción del video antes de popularizarse. En un momento, revelan parte de lo que fue el proceso de limpieza en el lugar, frotando bien cada rincón con mucho limpiador, baldeando pisos y acomodando. Al final, puede verse todo reluciente, demostrando haber llevado a cabo un buen trabajo.

El video cuenta con más de un millón de reproducciones, hasta el momento, y al menos 100 mil “me gustas” de las personas que se sorprendieron por el increíble cambio. También se pueden ver una serie de comentarios de los usuarios felicitando al profesional de la limpieza. “Felicidades!!! Me hubiera dado por vencido”, “felicidades, me iba a sentar a llorar sin saber por donde empezar”, “Me encanta limpiar, pero no podría limpiar una habitación con una cucaracha. me desmayo al verla”, “Espero que el pago haya valido la pena”.