Las tres fotos de Sol Pérez desde el mar Mediterráneo que conquistaron corazones

Sol Pérez dio sus primeros pasos frente a las cámaras en el programa Sportia de TyC Sports. Allí, la joven brindaba el pronóstico del tiempo y le valió el sobrenombre de "la chica del clima". Hoy, se desempeña como panelista en eltrece y como conductora en Canal 26. Sin embargo, hay algunos que aún la llaman por aquél apodo.

Marina Señuk

Quien la reemplazó en su puesto fue Marina Señuk. "Querían cambiar el aire, cambiar el perfil. Y sí, se armó un revuelo tremendo, pero yo soy perfil super bajo…Yo voy a trabajar. A Sol no la conocía. Ella en su momento me trataba como ´la chica esta´, pero la verdad es que no me tomo nada personal", contó la joven oriunda de Misiones sobre el lugar que le dieron en los medios.

Y acerca de la experiencia que tuvo con Pérez, indicó: "Yo tiro buena onda y siempre deseo lo mejor para ella y para todos. Por suerte, en ese momento también lo manejé de esta manera. Cada una hace y dice lo que quiere con respeto y en ese momento yo no salí a decir nada".

Hoy, Pérez se encuentra de vacaciones junto a su futuro marido, Guido Mazzoni. En Instagram, donde la siguen miles de personas, se dedica a compartir momentos de su travesía y no hay quien pase por alto las imágenes. Ahora, en su última publicación, subió tres fotos desde el mar Mediterráneo.

Junto a las postales de Ibiza, sumó un pequeño texto del novelista Andrés Alfonso. "Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias", redactó. Las fotografías se llenaron de elogios y conquistaron miles y miles de corazones.

