Romina Malaspina deseó los buenos días desde la cama y sin maquillaje

En el 2020, Romina Malaspina irrumpió de nuevo en la pantalla chica y no hubo quien no se percatara de su presencia delante de las cámaras de Canal 26. La joven se posicionó en el centro de todas las miradas con sus llamativas apariciones en el telediario. Sus particulares vestimentas fueron blanco de muchas críticas.

Tal era la exposición que tenía en ese entonces que nadie pasaba por alto cada movimiento que realizaba y así ocurrió cuando chocó con su camioneta contra un colectivo. Malaspina se quedó dormida mientras circulaba por Palermo y su vehículo impactó con uno de la Línea 166 en Avenida Del Libertador y Dorrego.

Romina Malaspina en Canal 26

Apenas ocurrió el hecho lo negó. Posteriormente, reconoció por qué lo hizo. "Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación", escribió en Twitter.

Y horas más tarde, en un audio que pasaron al aire en 'Nosotros a la mañana', Malaspina expresó: "Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó".

Romina Malaspina

Acerca del motivo, reveló: "Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada. No estoy herida ni nada y ya está todo solucionado con el tema del seguro".

Hoy, cada vez que sube contenido a su cuenta de Instagram genera un gran revuelo. Sus publicaciones no pasan desapercibidas para ningún internauta y esto fue lo que pasó con los últimos dos videos que subió. En las imágenes, Malaspina deseó los buenos días desde la cama, sin maquillaje y acompañada de su gata.