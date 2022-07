Las duras indirectas que José Luis Rodríguez "El Puma" lanzó a sus hijas mayores

José Luis Rodríguez también conocido como "El Puma", recientemente lanzó un fuerte comentario hacia sus hijas mayores. El cantante, actor, empresario y productor musical venezolano, firmó su primer contrato en 1966 con la empresa "Productora de discos Velvet" y graba en diciembre su primer LP titulado "José Luis...favorito!", en el cual sigue la tendencia marcada por Felipe Pirela, con tangos en ritmo de boleros, hasta que decide mudarse a las baladas y otros géneros pop.

En 1965, en el espacio "Esta Noche Billo", "El Puma" conoce a la joven cantante y actriz zuliana Lila Morillo quien gozaba de gran popularidad. El noviazgo de ambos fue muy sonado entre periodistas y público en general. Para esa época, ambos cantantes firmados con el mismo sello, realizaron juntos varias grabaciones de sencillos. Juntos tuvieron su primera hija, Liliana, y luego a su segunda hija Lilibeth Morillo. Lila y José Luis Rodríguez, ya como esposos, participaron en discos, telenovelas, comerciales y giras. Regentaron el "Club La Fuente", un espacio de esparcimiento nocturno en el este de Caracas en los años 1970. Al tiempo, la vida ajetreada y las ausencias, posiblemente infirieron en que la pareja se divorciara.

Recientemente José Luis Rodríguez regresó a su tierra natal en Venezuela y brindó un conferencia de prensa. Allí el artista habló de la fuerte espiritualidad que mueve su vida en la actualidad, luego de recuperarse de un doble transplante de pulmón.

Sobre el suceso, José Luis Rodríguez afirmó: "Me siento bien, confortado y agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad de volver a Venezuela. Tuve como tres ocasiones de irme del cuerpo, pero me dio más tiempo".

Imagen: Instagram Lilibeth Morillo

No obstante, cuando se le preguntó a José Luis Rodríguez sobre la relación con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo; y sobre su hijo no reconocido, Juan José Rodríguez, "El Puma" envió a una indirecta al decir: "Siempre evité el escándalo, nunca me gustó. Lamentablemente, algunas personas lo impulsan a uno hacia allí". A ello, agregó "A la agresión no le respondí, a la calumnia tampoco. Dejo que todo fluya, que Dios ponga todo en su lugar. Me cuido mucho de eso y de lo que yo pueda transmitir a la gente joven. Nunca me gustó el escándalo ni lo provoqué".