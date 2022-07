Johnny Depp sale victorioso de otro caso de violencia, en este caso durante una grabación en un set de filmación

John Depp, actor, productor de cine y músico estadounidense, sin dudas ha sido motivo de noticia a causa de su divorcio de Amber Heard logrando acaparar todas las cámaras, no obstante en esta oportunidad el actor habría llamado la atención por otro juicio legal. El actor ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y recibió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César.

Todo se debe a que Gregg "Rocky" Brooks, gerente de locaciones de "City of Lies", alegó que el actor lo golpeó dos veces mientras estaba en el set en 2017. No obstante, según los informes, el equipo legal de Johnny Depp llegó a un acuerdo con el gerente. Es así que según afirma el portal de Variety, el ex de Amber Heard, ya no necesitará comparecer ante un juez y se espera que la demanda sea desestimada una vez que se complete el acuerdo.

Johnny Depp originalmente tenía programada para un juicio civil en la corte de Los Ángeles el 25 de julio después de que Brooks lo demandara en 2018. Según los documentos judiciales, en ese momento Brooks presentó la demanda acusando al actor de "Infligir angustia emocional" y agredirlo dos veces en la caja torácica.

Esto se debería a que el ex esposo Amber Heard se encontraba dirigiendo una escena en una calle cerrada en el centro de Los Ángeles. Sin embargo, cuando se agotó el permiso, supuestamente el director quería mantener las cámaras en marcha lo que molestó a Brooks.

Imagen: Music Mundial

Finalmente, en medio de la tensión para extender el tiempo de finalización, Johnny Depp supuestamente se puso en la cara de Brooks y le gritó: “¿Quién eres? ¡No tienes derecho!" seguido de "¡Te daré $ 100,000 para que me pegues ahora mismo!". El equipo del actor logró resolver dicha demanda dejando al ex esposo de Amber Heard finamente libre de juicios.