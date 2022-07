Belinda genera preocupación al no superar a Christian Nodal y estar afligida porque este haya encontrado un nuevo amor

Belinda, cantante y actriz española-mexicana, parece haber perdido toda fe en el amor y esto se debería a Christian Nodal. Hasta la fecha la artista ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista, siendo considerada como una de las mejores exponentes del pop latino. Además, a lo largo de su carrera ha ganado varios premios entre los que destacan: TVyNovelas, Premios Oye!, Premios MTV Latinoamérica, Premios Lo Nuestro, entre otros.

Belinda mantuvo una relación con el cantante y compositor mexicano Christian Nodal, llegando incluso a comprometerse, con un anillo de compromiso de millones de dólares. Tristemente la relación acabó antes de que el matrimonio se llevara a cabo.

Es así que tras su fallida relación con el artista Belinda habría perdido también su más grande sueño al finalizar su relación en febrero de este 2022. En una reciente entrevista, la cantante habla sobre las ilusiones que tenía de casarse desde que era una niña y destaca que para ella era más importante su relación amorosa y su ilusión de casarse, que su carrera.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión, yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé darle prioridad a ciertas cosas que no que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca…” afirmó Belinda.

Imagen: Instagram Belinda

Con esto Belinda deja claro que a partir de ahora su corazón está en pausa ya que está enfocada en su trabajo. Por otro lado, Christian Nodal se ha mostrado muy enamorado de la cantante argentina Cazzu, por lo que parecen encaminarse hacia una relación seria.