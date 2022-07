Nati Jota y las tres fotos que provocaron una ola de elogios en la red

Nati Jota no tiene problemas en exponer gran parte de su vida en las redes sociales. Tanto en Twitter, como en Instagram, la siguen miles de personas y suele subir diverso contenido que llama la atención de todos los internautas. Recientemente, emocionada y orgullosa, compartió una tarjeta especial que su papá le escribió a su mamá por cumplirse 35 años juntos.

"Mi papá a mi mamá por sus 35 años de casados. Bye llorando. No me pidan que deje de creer en el AMOR, así con mayúscula", redactó la joven periodista e influencer.

¿Y qué dice la tarjeta del señor Jersonsky (apellido de Nati Jota)? Él escribió: "No tiene lujos, grandes jardines ni los placeres que quisiéramos tener. Pero sin duda sos mi mayor y mejor conquista cada día. Juntos, aún, todo es posible. Te amo".

La tarjeta especial que el papá de Nati Jota le envió a su mamá por su aniversario

Cada vez que Nati sube contenido genera un gran revuelo y esto fue lo que ocurrió con la última publicación que subió a Instagram. La joven compartió tres fotos que se llevaron todas las miradas y provocaron una ola de elogios.

"Reina, reina, reina", "Divina", "Amé ese outfit", "Oh Nati, eres un tesoro nacional", "Qué bonita bombón, linda, diosa", "Sos hermosa", "Amé tu look", "Una hermosa de personalidad única e incomparable que deslumbra", "¿Tan linda podés ser?", "Qué facha, Dios mio" y "Bellas", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a los miles de 'me gusta'.

