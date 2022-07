Todas las películas que hizo Andrew Lincoln antes de The Walking Dead

El actor londinense Andrew Lincoln es reconocido en todo el mundo por su papel protagónico en The Walking Dead, pero antes de este él ya tenía una carrera bien establecida en el Reino Unido y había participado de varios proyectos tanto en cine como en televisión.

The Walking Dead para él fue tan solo la gran oportunidad para convertirse en un rostro familiar a nivel mundial y así tener la oportunidad de abrir nuevas puertas en busca de proyectos más desafiantes.

Andrew Lincoln antes The Walking Dead

Andrew Lincoln ya era un actor con una carrera afianzada en todo el Reino Unido. Incluso, antes de llegar a Hollywood, formó parte de cinco películas:

Boston Kickout - 1995

Boston Kickout es una historia dramática dirigida por Paul Hills. Ganó muchos reconocimientos a nivel mundial, lo que la posicionó como una gran película. En este proyecto Andrew Lincon interpretó a Ted, uno de los personajes principales.

A Man's Best Friend Man - 1999

Este cortometraje, dirigido por Otto Bathurst y protagonizado por Andrew Lincoln y Lisa Snowdon, relata el enredo de amor entre dos amigos.

Human Traffic - 1999

Human Traffic es una película dramática de comedia británica-irlandesa independiente sobre la mayoría de edad, escrita y dirigida por Justin Kerrigan. En esta historia, Andrew Lincon interpreta a Felix.

Gangster No. 1 - 2000

Gangster No. 1 es una película británica de drama criminal de 2000 dirigida por Paul McGuigan. Se basa en la obra de teatro homónima, escrita por Louis Mellis y David Scinto. La película está protagonizada por Paul Bettany en el papel principal. El papel secundario de Maxie King estuvo a cargo de Andrew Lincon.

Offending Angels - 2000

Offending Angels es una película de comedia romántica británica de 2000 dirigida por Andrew Rajan y protagonizada por Andrew Lincon en el papel de Sam.

Al cambiar la década llegaron nuevas oportunidades para Andrew Lincon, “Realmente amor” en el 2003 comenzó a hacer su rostro más conocido a nivel mundial, pues estuvo acompañado de un gran elenco compuesto por actores como Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster y Chiwetel Ejiofor. Andrew Lincoln ha forjado una gran carrera en el mundo de la actuación.

Después, en el 2006, vinieron una seguidilla de películas: “These Foolish Things”, “Comme t'y es belle!” y “Scenes of a Sexual Nature. Más tarde, justo un año antes de que la gran propuesta de The Walking Dead llegará a su vida, formó parte de “Made in dagenham “ y “L'arnacoeur.

¿En qué proyecto, antes de The Walking Dead, conociste a Andrew Lincoln?