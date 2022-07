La prueba de que Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger se encuentran en su mejor momento

Con el transcurso de los años Julio Iglesias aumenta su fortuna, el último capricho del cantante, o de su esposa Miranda Rijnsburger ha sido el hacerse construir un yate a gusto propio en Polonia. No es casual que haya elegido aquel país ya que se destaca porque sus construcciones navales ganan premios y distinciones muy prestigiosas a nivel mundial.

Si hablamos de la relación con su hijo Enrique Iglesias podemos decir que no es de las mejores, por no decir que es casi nula y te contamos por qué. Corría el año 1995 cuando “Un nuevo cantante”, de nacionalidad guatemalteca había enviado sus maquetas con canciones escritas por él mismo en inglés y en español a varias discográficas latinas.

Una de ellas, la mexicana Fonovisa, mostró interés por aquel chico. Su nombre real resultó ser Enrique Iglesias Preysler. No era guatemalteco, era español, el hijo del cantante latino más importante y vendedor de todos los tiempos Julio Iglesias. En una entrevista con Jaime Bayly el cantante se sinceró contando que cuando su padre se enteró lo que le dijo fue: “¿Qué haces? ¿Tú estás loco? ¿Por qué has hecho esto sin decirme nada? ¡Yo sé sobre esto, no vas a poder conseguir nada sin mí! No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender”.

Según los dichos de Raúl López director de Sony Music España, expresó: “Lo que a Julio Iglesias le molestó fue que Enrique Iglesias no entrase en la industria musical de su mano”. López, que entre 1990 y 2006 guio la carrera de Julio Iglesias y posteriormente trabajó también con Enrique en algunos conciertos celebrados en España comentó: “He trabajado con los dos y puedo decir que son bastante parecidos, solo que Enrique es una versión 5.0 de Julio. Habla inglés perfecto, tiene la forma física de un deportista y ha heredado su maestría para las relaciones públicas”. Estos episodios por parte de Julio Iglesias trajeron como consecuencia el distanciamiento definitivo entre padre e hijo.

Retomando el tema de Miranda Rijnsburger, Julio Iglesias la conoció en el aeropuerto internacional de Yakarta, dicen fuentes allegadas que Julio Iglesias apenas vio a Miranda Rijnsburger dijo: “Esa será mi mujer”. En el año 2010 se casaron en una pequeña capilla en la finca de su propiedad en Marbella, juntos tienen tienen cinco hijos comunes: Miguel Alejandro, nacido el 7 de septiembre de 1997, Rodrigo, nacido el 3 de abril de 1999, las gemelas Victoria y Cristina, nacidas el 1 de mayo de 2001, y Guillermo, nacido el 5 de mayo de 2007.

Imagen: Instagram Julio Iglesias

Ambos han decidido vivir en techos separados Julio Iglesias vive en Punta Cana, en República Dominicana donde tiene varias urbanizaciones, campos de golf, hoteles y hasta un aeropuerto internacional. Miranda Rijnsburger vive en Miami junto a sus hijos y los veranos europeos los pasa en su mansión de Marbella donde disfruta generalmente con las hijas. Por otra parte, Enrique Iglesias vive en Miami junto a la ex tenista Anna Curnikova con quien llevan 20 años juntos y tienen tres hijos.