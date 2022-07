Estos actores de House of Cards están casados en la vida real

El thriller político “House of Cards” ofrece una historia atrapante de principio a fin, pero todo lo que sucede detrás de escena lo hace aún más interesante, sobre todo algunos datos curiosos que muchos espectadores no conocen, como el hecho de que dos actores del elenco están casados en la vida real.

Lo más llamativo de esta pareja dentro de “House of Cards” es que no se conocieron dentro del set, sino que ya tenían una relación de años. De hecho, después de que le confirmaron a uno de ellos que sería parte del elenco, el otro se propuso también estar en la serie.

¿Qué actores de “House of Cards” están casados?

Cuando Michael Gill, quien interpreta al presidente Garrett Walker en la serie de Netflix, se enteró que sería parte de la serie de Kevin Spacey, su esposa, la actriz Jayne Atkinson, quiso participar en el thriller.

“Tuve cuatro audiciones. Todo en cinta. Nunca conocí a Kevin, nunca conocí a David Fincher. Ambos conseguimos los papeles con cuatro o cinco días de diferencia”, comenzó relatando Michael Gill. “Y luego, hacia el final [del proceso de audición], se dieron cuenta de que estábamos casados. Cuando llegamos al set, ninguno de los actores sabía que estábamos casados”.

Michel Gill y Jayne Atkinson comenzaron a salir en 1992 y seis años después decidieron casarse, ya llevan más de 20 años de matrimonio. Pero el nacimiento de su amor no fue tan fácil; se conocieron haciendo "The Heiress", su conexión fue instantánea y evidente, aunque había un pequeño problema Jayne Atkinson tenía pareja.

No pasó nada entre ellos dos hasta que un año después se volvieron a encontrar, en la producción de "As You Like It" en el Old Globe en San Diego. Y si bien en ese momento los dos estaban en pareja con otras personas, se enamoraron y decidieron hacerse cargo de lo que les pasaba. Desde ese momento no se separaron nunca más.

Michel Gill y Jayne Atkinson tienen una hermosa historia de amor.

Para ellos estar en el mundo del espectáculo y mantener su amor intacto ha sido todo un desafío, por eso el haber podido trabajar juntos en “House of Cards” fue una gran experiencia para ambos.

¿Conocías esta historia de amor dentro de “House of Cards”?