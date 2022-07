Hamburguesas al horno, disfruta de tu plato preferido más saludable

Preparar hamburguesas es algo muy divertido y delicioso, no sólo porque nos permiten tener un montón de variaciones diferentes en cuanto a su implementación, ingredientes y cocción si no porque son muy fáciles de preparar. Hoy te enseñaremos una fácil receta para que puedas disfrutar de tu comida favorita de una manera mucho más liviana y sana. No dejes de leer esta nota y aprende cómo prepararlas al horno.

La receta de hoy es una típica comida infantil que todos disfrutamos. Las hamburguesas pueden acompañarse de cualquier ingrediente aunque los más conocidos son quesos y vegetales. Acompañaremos nuestras hamburguesas con tomate y queso y te recomendamos que utilices un queso de pasta blanda para que sea más fácil que se derrita.

Hamburguesa

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

2 Hamburguesas de vacuno

½ lata de Tomate pelado y troceado

4 fetas de Queso

1 pizca de Aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas soperas de Salsa inglesa Worcestershire (opcional)

1 pizca de Sal

1 pizca de Pimienta negra

Hamburguesa

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Encendemos el horno a 180 ºC y vamos preparando los ingredientes para las hamburguesas al horno con queso.

Salpimentamos la carne por las dos caras, humedecemos con una pizca de aceite la base de una fuente para horno, y colocamos en ella las hamburguesas, con un chorrito de salsa Worcestershire. Las introducimos en el horno previamente calentado a 180 ºC, con calor arriba y abajo.

Pasados 7 minutos, sacamos las hamburguesas del horno y extendemos por encima el tomate pelado y troceado, y devolvemos la fuente al horno para seguir con la cocción.

Tras cinco minutos más de horno, añadimos a las hamburguesas en salsa de tomate las fetas de queso. En unos minutos más en el horno, el queso se fundirá.

Cocina hasta que esté el queso fundido.

