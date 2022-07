Conoce la desgarradora historia del nieto de Cantinflas, estuvo en rehabilitación y trabajó de limpia parabrisas

Durante la época del Cine de Oro mexicano, muchos actores y actrices resaltaron en la pantalla grande y se ganaron el corazón de millones de espectadores. Entre tantos talentos, Mario Moreno destacó sobre todo por interpretar a “Cantinflas”, un personaje que lo acompañó a lo largo de su carrera haciendo reír al público con sus ocurrencias.

Gracias al estilo propio que aportaba al actuar en importantes películas cómicas, el consagrado actor se hizo de una enorme fortuna en vida. Tuvo roles protagónicos en tiras cinematográficas como “Ahí está el detalle”, “La vuelta al mundo en ochenta días”, “Si yo fuera diputado”, “El padrecito” y muchas más.

A pesar de todo el éxito y las riquezas que obtuvo Cantinflas mientras vivió, esto no llegó a sus descendientes. Pues, Mario Moreno tuvo un sólo hijo reconocido oficialmente por él, que se llamó Mario Moreno Ivanova. A su vez, su primogénito tuvo tres hijos; dos varones y una mujer. Muchos pensarán que la fortuna de la estrella de cine fue heredada por sus familiares, pero sus testimonios dicen lo contrario.

Gabriel Moreno es el nieto de "Cantinflas", el actor que deslumbró en el Cine de Oro mexicano. Foto: El siglo

Cómo es la vida del nieto de Cantinflas

Gabriel Moreno Bernat, es uno de los nietos del actor mexicano Cantinflas. El joven es conocido por llevar una vida difícil, muy lejana al éxito y el lujo que pudo disfrutar su abuelo. Luego de que su padre falleciera, el joven ha sido entrevistado por diferentes medios para conocer su historia de vida. Recientemente, fueron los reporteros del programa “Suelta la sopa” quienes quisieron escuchar la voz de Gabriel.

Durante la charla, el periodista comienza preguntándole al joven si tiene algún recuerdo de su papá, a lo que Gabriel responde que no y que no sintió nada al enterarse de su fallecimiento. Es que la relación entre ambos no fue para nada fácil, puesto que el propio chico confesó que su padre Mario Moreno Ivanova fue quien lo indujo a consumir drogas para que se hiciera hombre. "Mi padre me indujo a consumir drogas para sentirme hombre", expresó con mirada triste.

Sin embargo, el hijo directo de "Cantinflas", Mario Ivanova, años atrás había asegurado que desde su familia habían intentado todo lo posible por llevar a Gabriel por el buen camino. No obstante, él prefirió alejarse de su hogar y vivir en la calle. Durante ese tiempo, el joven trabajó de limpia parabrisas para ganarse la vida. Además, se sabe que después del fallecimiento de su papá, Gabriel se internó en un centro de rehabilitación del que habría salido en 2019.

Durante su adolescencia, Gabriel pasó un tiempo en una cancha de fútbol en Tecamachalco en el Estado de México, lugar al que lo llevó por primera vez su hermano Patricio, quien falleció a sus 22 años. Allí, el nieto más chico fue adoptado por una familia, a quienes les ayuda en su puesto familiar de quesadillas. Ellos se volvieron la verdadera contención del nieto de Cantinflas, quien prefirió alejarse por completo de su verdadera ascendencia.