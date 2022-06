Shakira habría dejado a Piqué por su adicción al sexo

Shakira, cantautora y bailarina colombiana, se encuentra en lo más alto de las tendencias a nivel mundial, tras confirmar su separación del jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Después de compartir doce años de relación, en los que supieron criar a dos hijos en común, la prensa española reveló que el futbolista vive solo en su departamento de soltero desde hace algunas semanas y que le habría sido infiel a Shakira con una mujer más joven.

Luego de que se conociera la noticia a partir de la información filtrada por periodistas del podcast Mamarazzis, perteneciente al Periódico de Cataluña, las redes sociales se llenaron de usuarios opinando sobre el tema. Muchos se preguntaban “¿quién engañaría a la mismísima Shakira?”. Fue tal la repercusión, que la ex pareja decidió contar su ruptura en un comunicado de prensa publicado por El País, para evitar malentendidos. Sin embargo, en el mismo no se dan detalles de infidelidades ni nada por el estilo, aunque medios españoles aseguran que esta habría sido la razón que comenzó el conflicto.

La supuesta adicción de Piqué que causó la separación

En los últimos días han circulado muchas versiones de lo que habría causado la inesperada ruptura entre Shakira y Piqué. En este sentido, el medio de espectáculos “Chisme No Like” también dio su veredicto al respecto. "Nosotros sabemos cuál es el motivo real de su separación, es algo muy fuerte. Podemos confirmarles que el motivo de la separación de Shakira con Piqué es porque él sufre una terrible adicción. Esta adicción no depende de consumir algo”, dijo la presentadora Elisa Beristain en el programa del lunes 6 de junio.

Durante la emisión del programa, el también conductor Javier Ceriani afirmó que allegados de la ex pareja divulgaron que Gerard Piqué es adicto al sexo, lo que lo llevó a cometer las infidelidades. "Podemos confirmar que Piqué es adicto al sexo", sentenciaron en el programa. Además, agregaron que los famosos habrían acordado mantener una relación abierta en el último tiempo, con el fin de no aparecer en los portales de comunicación ni perjudicar a sus hijos, Sasha y Milán. No obstante, Piqué aparentemente presentó una conducta imposible de manejar por lo que Shakira tocó fondo y decidió separarse.

Cada uno ha tratado de enfocarse en sus respectivas carreras desde el escándalo. Shakira es jurado en el programa de talentos “Dancing With Myself” y sigue promocionando su más reciente éxito “Te Felicito”, en el que colabora Rauw Alejandro. Gerard, por su parte, sigue apostando a la camiseta del FC Barcelona y vive solo en su casa de soltero. A pesar de que siguen acompañando a sus hijos en todo momento, en el plano amoroso parece no haber vuelta atrás.