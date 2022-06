Stranger Things supo conquistar a varios públicos a la vez. Adolescentes y no tanto se prendieron de lleno con las historias de Elven, Mike, Will, Dustin y compañía, y con los peligros que acechan a la tranquila comunidad de Hawkins. Y los más grandes agradecieron el guiño generacional con el que cerró la temporada 3: el "himno" de Never Ending Story, de Limahl. Ahora, ya con la temporada 4 reinando entre los contenidos de Netflix, las audiencias quieren anticiparse a lo que tienen preparado los hermanos Duffer para el cierre de este tramo de la saga. Y uno de los actores estrella dio algunas pistas.

Quien habló fue Noah Schnapp que en la serie personifica a Will Byers. Y lo hizo en clave de juego y misterio, ya que dio tres respuestas sobre hechos que van a ocurrir sobre el cierre de esta cuarta entrega, de las cuales dos son ciertas y una falsa. Entonces, ¿qué sucederá con la comunidad de Hawkins?

Netflix: cómo termina la temporada 4 de Stranger Things

Al hacer referencia a los posibles finales de la actual temporada, Schnapp dijo: "Muere un personaje principal" como primera respuesta. "Hay un intenso romance esta temporada" ha añadido en segundo lugar. "El Mundo del Revés se come Hawkins. Es decir, se apodera del mundo real" ha concluido con esta tercera opción. Claro que solo dos de estas afirmaciones serán ciertas. Habrá que esperar en consecuencia a la evolución de los episodios para ver qué se concreta en la trama.

Stranger things: cuánto duran los capítulos finales

Los capítulos que restan por estrenarse de la temporada 4 son el octavo y el noveno. Netflix los lanzará el 1 de julio y serán prácticamente dos largometrajes: el octavo durará 1 hora y 25 minutos y el noveno 2 horas y media. Los hermanos Duffer también han hablado sobre una hipotética temporada 5, aunque no se ha concretado mucho más del tema.