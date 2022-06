Muy fácil: prepara una deliciosa ensalada de garbanzos con tomate y cebolla

Ingerir una dieta rica en todos los grupos alimenticios es importante para poder recibir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para afrontar sus actividades diarias de la mejor manera. Las legumbres, por ejemplo, poseen un alto contenido en fibras que ayuda a la digestión, una gran concentración de proteínas vegetales además de aportar una gran cantidad de hierro. En la receta de hoy aprenderás a incorporar todos estos nutrientes en una deliciosa ensalada.

Para preparar nuestra ensalada no necesitarás demasiados ingredientes. No sólo utilizaremos garbanzos si no que además utilizaremos trigo para complementar el valor nutricional. Añadiremos tomates, que puedes utilizar el que más te guste, y cebolla, que recomendamos que utilices la cebolla colorada. Pon manos a la obra y descubre una deliciosa receta muy fácil.

Ingredientes:

½ taza de trigo partido

1 rama de perejil fresco

1 rama de hierbabuena

2 cebollas de verdeo

1 taza de garbanzos cocidos

1 tomate

½ taza de arvejas

1 limón o lima

3 cucharadas soperas de aceite de oliva

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

Procedimiento:

Deja las legumbres en remojo la noche anterior a la preparación. Al día siguiente desecha el agua y lava los garbanzos bajo el grifo varias veces. Luego, escurre muy bien el agua.

Coloca los garbanzos en un cazo con agua. El líquido debe cubrir las leguminosas por completo. Deja que se cocinen hasta que el grano esté tierno. Luego, agrega 1 cebolla, 1 dientes de ajo (machacado), 2 cucharadas de vinagre, sal y pimienta

Deposita el trigo en agua, tres partes de agua por una del grano. Deja reposar por 20 minutos.

Luego, cocina el trigo durante 10 minutos. Retira de fuego, escurre el agua, deja refrescar y reserva.

