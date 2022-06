Esta es la razón por la que Danna Paola fue altamente criticada en redes sociales

Danna Paola, actriz y cantante mexicana, ha ganado gran popularidad internacional desde su papel como Lucrecia Montesinos en la exitosa serie de Netflix, Élite. Sin embargo, su carrera en la actuación comenzó cuando era una niña, al participar en telenovelas como “Amy, la niña de la mochila azul” o “María Belén”. Desde entonces, Danna demostró ser poseedora de un gran talento para todo lo relacionado con las cámaras, por lo que fue creciendo cada vez más.

La modelo, que está pronta a cumplir 27 años, también ha destacado en otras grandes producciones internacionales. Supo desempeñarse como actriz de doblaje para el filme de Disney “Raya y el Último Dragón” y “Enredados”. Además, hace unos años trabajó como jurado para el reality “La Academia” y en “Top Star ¿Cuánto vale tu voz?”.

Pero la actuación y el modelaje no son sus únicas pasiones. Hace unos meses, la artista mexicana aseguró que su destino está ligado a hacer música. Es que, hace años Danna Paola ha lanzado canciones que ganaron gran repercusión y también colaboró con artistas de la talla de Aitana, Lola Índigo y Sebastián Yatra, posicionándose en el mundo de la música.

Por todo su carisma y talento, Danna Paola se ha ganado el cariño del público latinoamericano, que está pendiente de sus nuevos trabajos y novedades. No obstante, en las últimas horas, la intérprete de “Mala Fama” recibió fuertes críticas tras hacer una declaración que no le gustó nada a sus fanáticos más conservadores.

Las palabras de Danna Paola que provocaron miles de críticas en las redes

Danna Paola se vio envuelta en una nueva polémica luego de que un usuario de la plataforma de videos TikTok publicara un fragmento de la entrevista que le hizo recientemente Vogue. Concretamente, fue la cuenta de @miaumiaumiau la que cortó una parte del video original en el que la artista muestra qué artículos lleva en su bolso a diario.

“Cartera, como decimos aquí en México, en realidad es un tarjetero, porque la verdad no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, declaró Danna provocando miles de reacciones contradictorias entre los espectadores.

Al instante, comenzaron a aparecer comentarios de usuarios que tildaron a Danna de “clasista”. “Se le fue lo humilde a María Belén”. “No le gustan las monedas ya que no tiene la necesidad de usarlas”. “Dime que no eres pobre sin decirme que no eres pobre, yo ando completando con monedas para las tortillas”. “Con esas monedas compraba tus discos”, fueron algunos de los mensajes.

No obstante, los fanáticos de Danna no tardaron en defenderla de los comentarios negativos: “Si no dijo nada malo, tampoco algo clasista, las monedas huelen mal. Añadiendo que si tienes una cartera, a veces no cierran de tantas”. “Dejen en paz a mi chiquita, si ella no le gustan las monedas se respeta, Danna te amo, regálame las monedas que no te gusten”.