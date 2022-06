Todas las canciones que Shakira le dedicó a Piqué a lo largo de su carrera

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su ruptura amorosa, el mundo del espectáculo está en shock. Todavía resulta impactante creer en la separación de los famosos que estuvieron juntos por 12 años y que dieron vida a dos hijos, Sasha y Milán. El amor que se tenían era tan grande que la artista colombiana se inspiró en él para grabar algunos de sus más grandes éxitos de la última década, que hasta el día de hoy siguen resonando.

Shakira es una de las artistas más talentosas a nivel mundial, puesto que su inolvidable voz cautiva y sorprende a toda audiencia. Además, la intérprete oriunda de Barranquilla posee otros talentos como el de componer, tocar la guitarra, la batería y bailar como ninguna. Todo esto la hace una artista completa e icónica que resalta a donde vaya.

A la hora de escribir sus hits, Shakira se inspira de su entorno y principalmente de su historia personal, por lo que es lógico que escucháramos muchas canciones de amor y felicidad a lo largo de los años que estuvo junto al jugador de FC Barcelona. Sin embargo, no fue hasta conocer que Piqué le fue infiel que los fanáticos se pusieron a investigar cada letra de amor que la cantante le dedicó a su ex pareja. Así nos enteramos que “Te Felicito” no es la única canción que tiene a Piqué como “musa” en el repertorio de Shakira.

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación.

Las canciones que Shakira le dedicó a Piqué

Me enamoré

En 2017, Shakira lanzó el video de “Me enamoré”, una canción de reggaeton que está inspirada en el amor que sentía por Gerard Piqué. “La vida me empezó a cambiar la noche en que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así”, empieza la primera estrofa. En la letra, también confiesa la cantidad de hijos que deseaba tener con el jugador de fútbol: “Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar”. Además, la cantante destaca cuánto le gustaban los ojos verdes y la barba de Piqué, mostrándose muy enamorada.

23

Esta es una de las canciones en inglés de la colombiana y hace referencia a la edad que tenía su ex pareja cuando se conocieron, concretamente a los 23. “Después de nacer Milán estoy en el momento más feliz de mi vida, el más completo, 23 se la dediqué a Gerard porque es la edad que él tenía cuando lo conocí… él tenía 23 y yo 33", dijo Shakira en una entrevista cuando lanzó el tema.

Toneladas

En “Toneladas”, Shakira demuestra la magnitud de sentimientos y emociones que este le hizo sentir Gerard durante la relación. “Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra y tu piel que roza la mía pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz”, canta en una de las estrofas de la canción.

La bicicleta

Años atrás, Shakira lanzó “La bicicleta” junto al talentoso Carlos Vives. Si bien en la canción se referían a las playas colombianas, Shakira no dudó en mencionar a Piqué en una estrofa: "Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona".

Te felicito

Ya se ha hablado de que “Te Felicito” es una clara referencia a la crisis de pareja entre Shakira y Piqué, ya que en la letra habla de una persona mentirosa que actúa y disimula que está todo bien ante el resto, pero que ella se cansó de fingir.

Shakira cambió la letra de “Inevitable” para dedicársela a Piqué

Shakira demostró todo lo que sentía por el padre de sus hijos cuando modificó la letra del tema “Inevitable” para dedicársela al '3' del FC Barcelona. Hay videos que demuestran ese momento durante una gira en el año 2011.