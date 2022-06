Sol Pérez presumió su bella figura en un precioso y ceñido vestido azul

Recientemente, Sol Pérez reveló que tiene varios toc. "No puedo estudiar con ruido. Nada. Si alguien hace ruido me saco", le confesó a Sebastián Jaleh, un estudiante de periodismo que sube sus entrevistas a YouTube.

Y continuó: "Me acuerdo que cuando era chica, mi abuela lavaba los platos cuando yo estudiaba y se escuchaba cómo movía las cosas. Estaba sacada mal, me peleaba con todo el mundo. Y después otra es que no puedo empezar a hacer las cosas como y cuarto o y diez, tiene que ser y media o en punto".

"Es terrible y lo sé. Si son 'y cinco' tengo que esperar hasta 'y media'. Un desastre, porque aparte pierdo tiempo. Pero no puedo, mentalmente por más que quiera no me sale. Ir al gimnasio, tiene que ser en punto o y media", agregó Pérez.

Curioso, el entrevistador le consultó si se había hecho tratar sobre este tema. “No, nada. Es un problema ahí. No me interesa cambiarlo, ya está. Me va bien así, capaz es cábala", indicó.

En Instagram, Sol es una de las figuras argentinas que más activa se muestra y diariamente sorprende con lo que comparte. Ahora, en su última publicación, la joven conductora de Canal 26 presumió su bella figura en un precioso y ceñido vestido azul y no pasó por alto para ningún internauta.