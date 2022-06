La complicada afección mental que padece la cantante Billie Eilish y con la que debe luchar día a día

Billie Eilish, cantante y compositora estadounidense sin dudas es una de las artistas del momento debido a su talento natural, no obstante no todo sería tan fácil en la vida de la cantante. La compositora adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo “Ocean Eyes” que se publicó en 2015 en “SoundCloud” y volvió a lanzarse con un vídeo musical en “YouTube” lo que la convirtió en un fenómeno viral. En 2017, publicó su EP #Don't Smile at Me” y su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, se publicó en marzo de 2019.

Según la RIAA, a lo largo de su carrera ha logrado dos canciones con disco de platino: “Ocean Eyes” y “Lovely”, y siete sencillos con disco de oro. El álbum se llevó el Grammy al “Álbum del año” y al “Mejor álbum de pop vocal” en los premios de 2020. Asimismo, Eilish ganó el premio a la “Mejor artista novel” y su éxito «Bad Guy» ganó la “Canción y grabación del año”. Si bien Billie es extremadamente exitosa, la artista padece de una dificultad, el Síndrome de Tourette.

Billie Eilish expresó públicamente que le diagnosticaron Síndrome de Tourette y cómo es vivir con este trastorno. El Síndrome de Tourette consiste en un trastorno neuropsiquiátrico complejo caracterizado por presentar tics motores y/o vocales. Suele iniciarse en la niñez y continuar en la adultez. La artista fue diagnosticada a los once años de edad y afirmó que: “Nunca dejo de tener tics por completo porque hay algunos que hago constantemente, todo el día”.

Sobre su síndrome, Billie declaró lo siguiente: “Muevo la oreja hacia atrás, levanto la ceja, hago sonar la mandíbula, flexiono este brazo y este otro brazo, flexiono estos músculos…Son cosas que no notarías si sólo estás teniendo una conversación conmigo”. Sus tics vocales pueden ir desde algo simple, como gruñidos, carraspeos o ladridos, hasta manifestaciones más complejas como la repetición de frases, ya sea oídas o propias, o la pronunciación repetida de insultos y palabras obscenas. Este último tic es conocido como “coprolalia”.

Imagen: Instagram Billie Eilish

Billie Eilish afirmó que vivir con Síndrome de Tourette “Es agotador” y que le molesta que la gente no se lo tome con la seriedad que amerita. “La reacción más común es que se ríen porque creen que estoy tratando de ser graciosa. Siempre me sentí muy ofendida por eso”, reveló la artista.