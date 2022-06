Conoce la nueva y extra lujosa mansión de Dwayne Johnson 'The Rock'

Dwayne Johnson, también conocido como “The Rock” o “La Roca” recientemente ha adquirido una nueva propiedad y hoy te enseñamos sus detalles. El actor y luchador estadounidense, se desempeñó como luchador profesional para la “WWE” hasta su retirada oficial en 2019 con el objetivo de centrarse en su carrera artística. El actor ha participado en una gran diversidad de películas siendo premiado en bastantes de ellas, siendo su papel como Luke Hobbs en la franquicia “The Fast and the Furious” uno de los más reconocidos, así como Black Adam para su cinta independiente “Black Adam”.

El primer papel protagonista de Johnson en una película fue en “El rey Escorpión” en 2002. Por esto, le pagaron $ 5.5 millones, un récord mundial para un actor en su primer papel protagónico. Organizó y produjo “The Hero”, una serie de reality shows y desde entonces ha seguido produciendo programas de televisión y películas a través de su productora “Seven Bucks Productions”. En 2013, la revista “Forbes” nombró a Dwayne Johnson el N° 25 entre las 100 celebridades más poderosas y ha estado entre los mejores veinte desde entonces. Además, fue el actor mejor pagado del mundo en el 2016 y la revista “Time” lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2016 por lo que no es de sorprender que posea una lujosa mansión.

Con un valor estimado de $ 270 millones , el actor, empresario y ex luchador invirtió $ 3.48 millones para una casa en Encino, California, para su madre, Ata. Esta es la tercera mansión que le ha comprado a lo largo de los años, incluida una casa en Florida. Pero Dwayne Johnson explicó cómo esta posibilidad ha sido muy especial para él. “Cuando era pequeño, odiaba que mi mamá llorara. En estos días, felizmente tomaré sus lágrimas de alegría”, se sinceró en una publicación de Instagram.

Imagen: Page Six

A ello Johnson agregó: “Sorprendí a mi mamá y le compré una casa nueva. Mi equipo de diseño y yo tardamos 8 semanas en prepararlo, donde ella podía cruzar la puerta de su casa por primera vez y todo lo que veía era completamente nuevo y una sorpresa total…He tenido la suerte de haberle comprado algunas casas a lo largo de los años, pero esta es especial, ya que me ha dicho una y otra vez en los últimos años: 'Después de toda una vida viajando, quiero que esta casa sea la última. Ese es mi sueño'”.

Imagen: Page Six

Con una extensión de más de 4,400 pies cuadrados, la mansión de Dwayne Johnson tiene acabados de lujo que incluyen una gran sala con puertas francesas, una cocina de chef con gabinetes azul marino, un protector contra salpicaduras de azulejos personalizados, encimeras de mármol Carrera y una sala de estar con chimenea y techos abovedados blancos. La suite principal cuenta con acceso directo al espacio al aire libre, una bañera de hidromasaje con dos lavabos y una bañera independiente. El patio trasero rodeado de setos cuenta con un extenso césped con múltiples áreas de descanso, una parrilla empotrada, árboles de cítricos, un área de juegos y una piscina y un spa.