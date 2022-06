Respira profundo antes de ver cómo luce "Pedro el escamoso" tras su cirugía facial extrema

Miguel Américo Belloto Gutiérrez de nacionalidad argentina, es un actor que ha quedado en el imaginario colectivo gracias a su papel de "Pedro el escamoso", conocido artísticamente como Miguel Varoni, es un reconocido actor de teatro y televisión, además de director de televisión, más reconocidos en Colombia; país que ha hecho suyo por adopción y dónde ha desarrollado buena parte de su carrera. Está casado con la actriz Catherine Siachoque, con quien actualmente reside en Miami. Tuvo gran éxito a nivel nacional e internacional al interpretar a Pedro Coral Tavera en la serie Pedro el Escamoso, del Canal Caracol.

"Pedro el escamoso" es una telenovela colombiana producida por Luis Felipe Salamanca y Dago García y transmitida por Caracol Televisión entre el año 2001 y el 2003, en la cual Miguel Varoni interpreta al protagonista "Pedro". Desde el 1 de abril de 2022 la telenovela se encuentra disponible en streaming a nivel mundial a través de Netflix. A diferencia de su emisión original, Netflix solo muestra un total de 315 episodios.

La historia de Pedro Coral Tavera “Pedro el escamoso” no es una narración cualquiera. No es el típico galán: no es rico, no es guapo, no se viste bien, se cree buen bailarín. Es la historia de un mujeriego empedernido, un galán implacable que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz, nada más ni nada menos que de un problema de faldas.

Miguel Varoni, actor reconocido por su famoso papel de “Pedro el escamoso”, tomó la decisión de someterse a una operación de rejuvenecimiento facial luego sufrir una pérdida radical de peso como consecuencia del covid-19. El artista argentino de 57 años tomó esta drástica decisión ya que considera que la pérdida excesiva de masa muscular lo hace ver como una persona mayor a su edad y esta situación lo hace sentir incómodo en público.

Imagen: Instagram Alan Gonzalezmd

La esposa de Miguel Varoni, el popular "Pedro el escamoso", Katherine Siachoque habló sobre el impactante cambio físico sufrido por su pareja luego de contagiarse de covid-19 en 2021. Es por ello que la actriz comentó: “Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco y conozco a una amiga, además, que después del covid quedó como inflamada. Yo le digo, si a mí me hubiera dado, hubiera quedado inflamada también, este quedó flaquísimo, bendito sea Dios”, expresó.