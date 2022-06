Muy fácil, decora tus bizcochos con esta deliciosa salsa casera

A la hora de hacer una salsa decorativa para tus muffins o cupcakes, puedes probar con la salsa caramelo su color determinará qué tan tostada sea la salsa de caramelo. Las alternativas para combinar y servir son miles, se pueden acompañar con crema americana y frutos secos. Esta receta no tiene dificultad, requiere de una olla con una cuchara de madera. Hay que cuidar que no se queme, no es una receta dificultosa.

Su textura, aroma y sabor lo convierten en uno de las recetas favoritas para la repostería, un complemento para acompañar tus preparaciones de pastelería. Puedes preparar esta rica salsa y conservarlo por una semana en un recipiente hermético y utilizarlo para un frapuccino o para los postres. Ahora apunta todos los detalles ¡y buen provecho!

Ph Shutterstock

Ingredientes:

150 gramos de azúcar.

100 gramos de nata.

Ph Shutterstock

Procedimiento:

En una sartén vierte los 150 g de azúcar y deja que se vaya fundiendo hasta obtener un caramelo dorado.

También calienta la nata y ya con el caramelo en su punto, retiramos integramos una parte, lo colocamos al fuego al mínimo y terminamos de integrar la nata o crema de leche.

Apagamos, dejamos que baje un poco la temperatura y vertemos el contenido en un frasco de cristal previamente esterilizado y dejamos enfriar antes de tapar.

