El nivel de estudios de José Luis Rodríguez "El Puma" te sorprenderá

José Luis Rodríguez González también conocido como "El Puma", es un cantante, actor, empresario y productor musical venezolano. Sus inicios como cantante se remontan a esta época, primero participando en actos culturales de colegio, dando serenatas. Su inspiración fueron el grupo “Los Plateros” y “Los cinco latinos”, grupos generalmente de quintetos vocales de la década del 1960.

En el espacio "Esta Noche Billo" conoce en 1965 a la joven cantante y actriz Lila Morillo quien gozaba de gran popularidad. El noviazgo de ambos fue muy sonado entre periodistas y público en general. Incluso siempre se comentó que la propia madre de José Luis Rodríguez se oponía a esa relación. Finalmente la pareja de artistas contrae matrimonio y tienen dos hija Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Rodríguez Morillo.

En 1987, José Luis Rodríguez inicia una relación de pareja con la modelo cubana Carolina Pérez, con quien se casaría y con la que tuvo a su hija menor Génesis Rodríguez, nacida el 29 de julio de 1987. Es por esta época que "El Puma" consolida su carrera de cantante en los mercados hispanos y solo vuelve a su país para hacer "Sueño contigo" telenovela que protagoniza junto a la actriz Elluz Peraza y que va con el lanzamiento del álbum homónimo producido por Albert Hammond.

En 1995, José Luis Rodríguez se inicia como empresario al fundar el primer canal venezolano de videos musicales denominado "Bravo TV", cuyo nombre después cambia a Puma TV, el cual posteriormente es vendido a un grupo empresarial venezolano. Por ese entonces "El Puma" Rodríguez vuelve al género del bolero con el álbum "Inolvidable" en el que rindió tributo al Trío Los Panchos.

José Luis Rodríguez es el último de los once hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González. Su padre murió en 1949 cuando "El Puma" tenía apenas 6 años de edad. Su madre era activista del partido Acción Democrática, por lo que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez decidió exiliarse en Guayaquil, Ecuador con sus dos hijos menores. A su regreso, José Luis Rodríguez ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Caracas, donde cursó estudios de técnico electricista. Hoy resulta evidente que el cantante no se dedicó a la realización de instalaciones eléctricas; sin embargo el enorme éxito artístico que tuvo José Luis, no lo ha podido emular del todo en sus relaciones familiares, pues es por todos bien conocido que el cantante terminó en muy mala relación con ex esposa Lila Morillo.