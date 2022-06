Así luce hoy Isabelle Fuhrman, la niña aterradora de La Huérfana

Isabelle Fuhrman, la aterradora niña de “La Huérfana”, volvió a colocarse en el centro de atención cuando se anunció que ella será parte de la precuela de la historia, la cual se lanzará bajo el nombre “Orphan: First Kill”.

La actriz, que ahora tiene 24 años, dijo que le resulta "espeluznante" verse a sí misma repitiendo el papel que interpretó por primera vez cuando era niña. Pero lo que ella no se da cuenta es el impacto que genera en el público ver que ya no es más una pequeña niña.

Hoy en día tiene el pelo largo, como hasta media espalda, en color rubio claro y con muchas ondas. Por lo general lo usa suelto y sin mucho detalles, aunque cada tanto se anima a hacerse algunos peinados más osados para acompañar sus looks. Tiene la apariencia de una típica chica de su edad: fresca, descontracturada y versátil.

Volveremos a ver a Isabelle Fuhrman en “La Huérfana”

“La Huérfana” es un clásico de culto que cuenta la historia de una misteriosa niña llamada Esther que, después de aparecer como una niña solitaria de nueve años y ser adoptada por una familia desprevenida, se revela más tarde como una asesina de 30 años.

Isabelle Fuhrman tenía solo 12 años cuando se filmó la aterradora película, y ahora, más de una década después, volverá a interpretar el papel de Esther en una nueva precuela dirigida por William Brent Bell.

Teniendo en cuenta la edad actual de Isabelle Fuhrman, ha habido especulaciones sobre cómo la estrella logrará repetir el papel que interpretó originalmente en 2009. Sin embargo, la actriz ha asegurado a los fanáticos que ha recuperado su versión infantil en “Orphan: First Kill'', tanto que ella ha logrado incluso asustarse a sí misma.

Isabelle Fuhrman se ha mantenido cerca del mundo de las películas.

“No usamos efectos especiales; no usamos ningún truco loco de maquillaje. Y creo que eso es lo que hace que la película funcione”, dijo la actriz. “Porque realmente no puedes entender cómo me veo como una niña de 9 años, pero lo hago. Y es realmente espeluznante”.

Actualmente, no hay una fecha de lanzamiento para Orphan: First Kill, por lo que parece que tendremos que esperar un tiempo antes de tener la oportunidad de volver a ver a Isabelle Fuhrman.

¿Recuerdas su papel en La Huérfana?