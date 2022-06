La fuerte confesión de Lyn May sobre Vicente Fernández y Juan Gabriel

La vedette del cine de ficheras de los años 70 y 80, Lyn May, hizo una fuerte e inesperada confesión acerca de Vicente Fernández y Juan Gabriel. Con lo que dijo, inmediatamente generó una polémica porque todos creían que se llevaban muy bien. Te contamos todo.

La actriz y bailarina de la época dorada del cine de ficheras, Lyn May, volvió a causar revuelo, pero esta vez nada tiene que ver con sus controversiales cirugías, sino por una serie de dichos que inesperadamente contó. Aseguró cuál fue el motivo por el que Vicente Fernández, muy conocido como el “Charro de Huentitán”, no quería cantar los temas de Juan Gabriel, el Divo de Juárez.

Cabe recordar que con el jalisciense mantuvo una relación un poco distante hacia el final de sus días y todos atribuyen estos dichos a ese momento.

Qué dijo Lyn May sobre Vicente Fernández y Juan Gabriel

De acuerdo con la confesión de la vedette acapulqueña de origen chino, Vicente Fernández no tenía ninguna intención de cantar los temas de Juan Gabriel porque se llevaban mal. Pero ese no era el único motivo. Además, para El Charro los temas no eran de su agrado y supuestamente no le gustaba la orientación sexual que tenía Juan Gabriel.

Como si fuese poco, aseguró que Vicente Fernández no quería cantar las canciones de Juan Gabriel porque lo consideraba muy chillón. Para una entrevista, la vedette dijo: "(Vicente) decía que (Juan Gabriel) era muy chillón y pues sí, decía que era muy chillón, muy como niño".

Toda esta inesperada confesión de parte de Lyn May salió a la luz porque, en el momento de la entrevista, el conductor Gustavo Adolfo Infante habló acerca de la serie de Vicente Fernández. Al parecer, en ella se mostró la versión de que al “Charro de Huentitán” no le agradaba Juan Gabriel. Incluso, evidenciaron el momento en que el cantante michoacano fue golpeado con la cacha de una pistola por el hijo menor de Vicente, Gerardo.

Asimismo, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante trató de insistir en los detalles de esa polémica, May prefirió no continuar porque dijo que no quería enemistarse con la familia Fernández.

La verdad: cómo era la relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel

Al parecer, más allá de la fuerte confesión de Lyn May, existe una verdad que traería a confusión su declaración. De acuerdo con una entrevista que se hizo unos meses antes de que falleciera Vicente Fernández, él mismo fue quien dijo que no se llevaba bien con Juan Gabriel.

El motivo, era porque, en una ocasión que el Divo de Juárez lo invitó a su casa, se portó muy grosero con él y principalmente con su esposa, “Doña Cuquita”. A partir de ese momento, El Charro de Huentitán tomó la decisión de distanciarse y no trabajar nunca de forma conjunta. Lyn May habló sobre Vicente Fernández y Juan Gabriel.

Aun así, se conoce fehacientemente que Don Vicente tiene, entre todos sus éxitos, algunas canciones y de las más representativas del Divo de Juárez. Así es que, hasta dónde se sabe, no existió un problema para que a ambos dejaran de estar unidos por la música.

Y tú ¿A quién le crees?