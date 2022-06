El penoso video que enloquece a Shakira de Gerard Piqué hablando de sus relaciones íntimas

Tal parece que lo que rumoreaba hace meses era cierto ya que Shakira y Gerard Piqué le pusieron fin a doce años de amor, una buena familia y dos hijos. El comunicado oficial de la pareja dice así: ““Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

La polémica en redes sociales se generó ya que en una grabación del canal de podcast del youtuber Jordi Wild, en la cual le hace una entrevista a Gerard Piqué. Aunque el video es viejo y fue publicado a fines de marzo, se ha hecho viral justo ahora y por razones obvias.

En la entrevista Jordi le pregunta a la ex pareja de Shakira, Gerard Piqué: “¿Te quieren mucho los del Español eh?, a lo que el jugador del Barza responde: “El día que sube el Español a Primera, yo me alegro. Me gusta ir a jugar ahí más que al Real Madrid. Entrar al terreno de juego y que te silben. Estar calentando y ver esas caras, desfigurados. Que les mires, les ríes y aún se joden más. No hay nada comparable en el mundo es que diría que el sexo”.

A lo que el entrevistador ahonda aún más en el tema: “¿O sea que prefieres un par de horas con los pericos que follar?, Gerard Piqué responde: “Yo creo que sí. Luego continua Jordi: “Por eso Shakira debe estar contentísima con tu declaración debe estar ahora mismo batiendo palmas y gracias". Piqué responde: “ No. no lo creo, es que es un placer, una adrenalina…”.

Pique es el padre de todos uD83DuDD25uD83DuDE02 pic.twitter.com/d4zKX7Thho — uD83CuDFA5uD83DuDCF8 (@Queen_cule) March 31, 2022

La crisis de Gerard Piqué y Shakira es de hace tiempo, pero todo empeoró se dice, cuando ella lo encontró siéndole infiel con una joven modelo de 20 años de edad. también se deslizó el comentario que el futbolista la habría engañado con la madre de una joven promesa del Barcelona de apellido Gavi.