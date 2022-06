El motivo por el que Britney Spears rechazó la famosa canción Umbrella de Rihanna

El compositor Taio Cruz estaba confiaba en que Umbrella, la famosa canción que llevó a la cima a Rihanna, se convertiría en un éxito de ventas y, por ello, primero se la ofreció a Britney Spears para cantarla, aunque ella la rechazó.

Al parecer, Britney Spears ya tenía muchos temas para su incipiente disco “Blackout”. Pero, según los dichos de Taio, durante una entrevista al diario Daily Express: “me la devolvieron pues pensaron que no funcionaría con ella”.

En cambio, Rihanna estuvo muy acertada y sí aceptó cantarla en su repertorio, sin presentir que su elección la lanzaría mundialmente al estrellato.

Umbrella es la canción del sexto single más vendido en la historia. Incluso, ha conseguido más de 7 millones en ventas. Por su parte, Cruz explicó: “Es una canción para divertirse, las canciones con más éxito tienen coros de cuatro o cinco palabras y ritmo repetitivo. No es ciencia aeroespacial”.

La reacción de Britney Spears ante el éxito de Rihanna

Britney Spears enojada por haber rechazado cantar Umbrella.

Vale recordar que, ante semejante éxito que obtuvo Rihanna, Britney Spears se puso muy mal. Es más, no tuvo compasión ni con ella misma, arrepentida de la mala decisión de rechazar la canción y su reacción fue agarrar un paraguas en honor a la canción y arremeter contra todo lo que se movía a su alrededor.

La realidad es que su primera opción era Britney y no Rihanna: "Estaba trabajando con Tricky en el estudio el día que finalizó Umbrella. Tan pronto como la oí dije que sería un temazo y que lo quería, pero me contestó que era para Britney. Esperó a que su gente lo llamara, pero no sucedió” fueron las palabras de Taio Cruz.

En ese momento, la justificación fue que su estilo de música no pegaba con la princesa del pop. Incluso, hasta los asesores de Britney Spears también la rechazaron alegando que ya tenían el repertorio de su próximo disco completo.

Una mala decisión que terminó siendo el éxito de Rihanna. ¿Te hubiese gustado que la cante Britney Spears?