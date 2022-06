El hermano de Julia Roberts, Eric, confiesa como es verdaderamente la relación entre ambos y derriba algunos mitos

Julia Roberts, actriz de cine y televisión estadounidense, durante años se ha visto envuelta en rumores acerca de la conflictiva relación con su hermano. La ganadora del premio Óscar a la “Mejor actriz”, así como de tres Globos de Oro , un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz protagonista; es considerada una de las mujeres con mayor poder adquisitivo del cine estadounidense, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares.

El hermano, de la actriz Eric Roberts, es también un actor estadounidense de cine, televisión y teatro. Durante años se supo que los hermanos mentían una relación muy conflictiva llegando incluso a dejar de hablarse, aunque recientemente Eric ha hablado de ello.

“Julia y yo siempre hemos estado bien”, afirmó Eric en el episodio del miércoles del podcast “Behind the Velvet Rope with David Yontef”. No obstante al actor parece molestarle que siempre le pregunten por la carrea de Julia Roberts en lugar de preguntarle por su propia carrera. “Creo que hace años y años, estaba haciendo una gira de prensa para una película. Ni siquiera sé qué película era. Y fue justo cuando acababa de estrenarse 'Pretty Woman'”, fue allí donde le hicieron "Un montón de preguntas sobre" su hermana “Y yo dije, 'Oye, discúlpame ¿Podemos hablar de mí? Creo que me hizo mucha gracia”.

Fue así que nació el rumor que generó que todos pensaron que Eric y Julia Roberts tenían problemas. “Y, por supuesto, entonces es como, 'Oh, tienen un problema. Dios mío, tienen un problema…Y de repente, todos estos problemas que sigo escuchando que tengo con mi hermana, que no tengo con mi hermana. Y están apareciendo por todos lados. Y me preguntan sobre ellos como si fueran problemas reales” afirmó Eric Roberts.

“Mi hermana y yo, sin embargo, siempre hemos hablado, siempre nos hemos quejado. Siempre me he divertido, nos conocemos. Tan simple como eso”. A ello Eric Roberts agregó una opinión sobre Julia Roberts: “Y ahora tiene estos tres hijos adolescentes. Quiero decir, su vida no es un día en la playa, amigo, ¿sabes? Y ella tiene un montón de cosas con las que tiene que lidiar. Y ahora vuelve a hacer una serie de televisión. Quiero decir, ella está haciendo muchas cosas, así que no lo ignoro, solo me mantengo fuera de su alcance con la prensa. Y eso es todo. Simple. Y ella se queda fuera de la mía… Ella es una mamá genial. Ella es una mamá moderna. Ella lo sabe todo”