El accidente de Dua Lipa en pleno concierto que fue furor en las redes

Dua Lipa sufrió un accidente en pleno concierto en Milán que le provocó una caída, que se viralizó rápidamente y fue furor en las redes sociales. Primero, los comentarios sólo hablaban del playback que había hecho, no obstante, están quienes salieron a explicar que se trataba de una pista en la que tiene de coro a su propia voz.

Un mal momento. El accidente de Dua Lipa en pleno concierto fue furor en las redes y dio mucho que hablar. Los primeros argumentos fueron que se notaba muy bien la diferencia en el sonido cuando ella estaba cantando a cuando deja de hacerlo una vez que se cae.

Mientras, por otro lado, muchos la han salido a defender y destacaron que la artista no podría bailar como lo hace y cantar al mismo tiempo si no usa una pista debajo de su voz. Pero, eso no significa que no esté interpretando en vivo.

Cómo fue el accidente en pleno concierto

La estrella del pop, Dua Lipa, de 26 años, actualmente está de gira con su álbum Future Nostalgia por todo el mundo. Mientras se encontraba en pleno concierto, bailando con un enterizo rosa y cantando a todo pulmón su exitoso sencillo Be The One, perdió el equilibrio y para sorpresa de la audiencia repleta, se resbaló y cayó.

Todo fue muy rápido, mientras trotaba ligeramente alrededor del frente del escenario al ritmo que la propia cantante está muy acostumbrada. Inmediatamente, se acercó un bailarín a ayudarla a ponerse de pie. Con sus largos cabellos castaños, la cantante recuperó la compostura y continuó con su actuación.

Como era de esperarse, están quienes, dentro de esa multitud, filmaron todo el momento y rápidamente acudieron a las redes sociales, como sus fans, que se preocuparon. El video terminó siendo furor y un hit bajo el nombre “Levitating cayendo”.

Dua Lipa comenzó su gira Tour Future Nostalgia en Estados Unidos en febrero y, después de las actuales fechas en Italia, irá a España, Finlandia y Noruega. Entre medios se tomará unas vacaciones de verano, y luego retomará por el mundo interpretando sus éxitos hasta noviembre, cuando baje el telón en Perth, Australia.

