Existe una tendencia de salir a correr con el perro. Es como si las personas quisieran inculcarles a sus mascotas la pasión por transpirar y quemar energías en cualquier momento del día. Si bien, en la medicina veterinaria existe un amplio consenso sobre el impacto que tiene en la salud del animal una vida sedentaria, parece que tampoco es bueno correrse hacia el otro extremo y pretender que hagan ejercicios al nivel de los humanos.

A ver, vamos por partes: una de las principales recomendaciones para nuestras mascotas es que necesitan gastar energía para luego poder descansar, evitar el sobrepeso, y no tener que padecer en la casa esa falta de esparcimiento que necesitan los perros. Son varios los testimonios que coinciden en sostener que cuando el perro no se cansa afuera, lo terminan pagando los muebles, los sillones, las alfombras o la mesa, porque el animal está inquieto y necesita liberar energía y mucha. Pero claro que todo tiene que ser visto en perspectiva al momento de querer ejercitarlos, para que el dueño no se pase de límites.

Mascotas: qué conviene evitar cuando queremos que hagan ejercicios

Mascotas: qué no hay que hacer si queremos que hagan ejercicios

En diálogo con MDZ Napsix, el veterinario Agustín Carbone sostiene que "un perro tiene que salir a pasear, pero no hace falta que salga a correr, que corra solo si lo quiere hacer porque quiere jugar, esto sí lo puede hacer, pero pensar que el perro tiene que salir a correr conmigo durante 40 minutos, como ejercicio, es otra cosa. Si el perro tiene una edad, un estado óptimo físico, y no le produce daño, me parece perfecto".

Luego para aquellos que precisamente gustan de salir a practicar running con sus mascotas, Carbone les da un consejo: "Hay que tener mucho cuidado con la superficie sobre la cual uno corre, el horario y en especial la temperatura de la superficie porque a veces puede terminar lesionando las almohadillas de sus patitas, y generarles dermatitis que duelen muchísimo".

Ejercicios: debemos evitar exigir de más a nuestras mascotas

En este sentido, Carbone sostiene que no hay un ejercicio en particular que nuestras mascotas deben cumplir a rajatabla. Es conveniente sí que salgan al parque, que tomen aire y se revuelquen, pero hay que dejarlos ser, no hay que imponerles nuestro cronómetro para cumplir postas y ejercicios, sino que estén sueltos y se liberen, ellos mismos irán perdiendo la energía que necesitan para tener un buen descanso.